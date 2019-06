Per Microsoft, Xbox Game Pass ha reso Sea of Thieves quello che è

Quando fu lanciato lo scorso anno, Sea of Thieves fu piuttosto criticato e bollato quasi come gioco incompleto, ma Microsoft ha continuato a credere nel progetto ed alla fine ha avuto ragione, vista la popolarità che il gioco ha poi raggiunto nel corso del tempo.

Ma qual è stata la svolta del gioco? Ne ha parlato Phil Spencer, a capo della divisione Xbox di microsoft, che ha raccontato di come l'evoluzione graduale del gioco sia stata dovuta anche a Xbox Game Pass, che è uno strumento che dunque può influenzare l'"engagement" dei giocatori e il ruolo che il feedback della community svolge all'interno del processo di sviluppo di un videogame.

Sea of Thieves fu infatti uno dei primi giochi ad approdare all'interno del Game Pass dal day one, e sarebbe stato un gioco molto diverso se durante il primo anno non avesse ricevuto feedback.

"Al lancio ho letto i feedback degli utenti che dicevano "Dov'è l'altra metà del gioco?". Ma vorrei anche dire che Sea of Thieves non si troverebbe dov'è oggi se avessimo aspettato un altro anno prima di lanciarlo. È un gioco che è stato letteralmente creato con i feedback della community, e il modo in cui lo gestisci dopo averlo visto con gli occhi degli utenti, è stato qualcosa di davvero interessante per tutti noi".

Che ne pensate delle parole di Spencer? Siete d'accordo? Per approfondire potete dare un'occhiata all'aggiornamento dell'anniversario di Sea of Thieves, che ha reso il gioco ancora più popolare. Sono inoltre in arrivo dei contenuti a tema Halo in Sea of Thieves. Vi fa piacere?