Oltre The Outer Worlds e Wasteland 3: Obsidian e inXile al lavoro su giochi top secret!

In casa Microsoft sembra esserci parecchio fermento: presso le sedi dei diversi Xbox Game Studios sono infatti in sviluppo giochi ancora non annunciati, la cui identità è ad ora avvolta nel mistero.

A condividere alcune piccole informazioni in merito è Aaron Greenberg, responsabile del gaming marketing Xbox presso la Casa di Redmond. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Xbox: The Official Magazine, infatti, quest'ultimo ha discusso delle attività in corso presso le diverse software house acquisite da Microsoft in tempi recenti. Da questa conversazione sono emersi dettagli decisamente interessanti.

Pare infatti che presso due dei "nuovi arrivati" di casa Microsoft siano in corso di sviluppo diversi progetti. "Ad Obsidian - ha dichiarato Greenberg - c'è un team al lavoro su The Outer Worlds, un team che sta lavorando su Pillars, ed un team che sta lavorando ad un'altra cosa segreta". Assoluto riserbo anche sulle attività di inXile: "c'è il team di Wasteland 3, e c'è un team al lavoro su un'altra cosa". Insomma, sembra che entrambe le software house stiano lavorando a pieno regime: si tratterà di progetti legati ad Xbox One o gli sviluppatori stanno già guardando a Project Scarlett?



Obsidian ed inXile sembrano inoltre essere in buona compagnia: anche Ninja Theory è al lavoro su un nuovo titolo non annunciato, affidato al team che ha dato vita ad Hellblade Senua's Sacrifice. Il primo appuntamento con le novità dell'universo Microsoft è fissato per la notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo, con un nuovo Inside Xbox.