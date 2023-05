Microsoft tra Xbox e HoloLens: in sviluppo un visore VR? Spunta un brevetto

Mentre la community si interroga sulla possibile uscita di Hellblade 2 nel 2023 suggerita dallo spot del Game Pass, in rete spunta un brevetto appena depositato da Microsoft che descrive una tecnologia da impiegare per un non meglio precisato visore VR o in Realtà Aumentata.

L'ultimo patent registrato dalla casa di Redmond descrive la tecnologia di un visore che si calibra automaticamente per compensare le deformazioni di un misterioso sistema in Realtà Virtuale facilmente indossabile.

La descrizione sintetica del funzionamento della tecnologia viene accompagnata da un diagramma esplicativo che mostra, appunto, il sistema di tracciamento oculare potenziato e il sistema di calibrazione automatica e taratura dell'ottica: il dispositivo descritto da Microsoft ha l'aspetto generico di un comune paio di occhiali.

Le 'destinazioni d'uso' più probabili per questa tecnologia sono rappresentate da un ipotetico nuovo modello di HoloLens e da un dispositivo VR o in Realtà Aumentata per PC, Xbox Series X|S e cloud gaming. Cosa bolle in pentola dalle parti di Microsoft?

A chi ci segue, ricordiamo che nel marzo del 2021 un portavoce del colosso tecnologico di Redmond ritenne giusto sottolineare che la Realtà Virtuale su Xbox non è una priorità per Microsoft: la grande evoluzione tecnologica che ha interessato il gaming VR nel corso degli ultimi anni, come testimoniato dalle enormi differenze tra PS VR e PlayStation VR2, ha perciò spinto l'azienda americana a rivedere i propri piani in tema di VR e Realtà Aumentata su Xbox, alla luce del nuovo brevetto?