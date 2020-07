Microsoft tra Xbox Series X e Project xCloud: Phil Spencer discute della strategia nextgen

Nel corso dell'ultima intervista concessa a GamesIndustry.biz, Phil Spencer ha discusso della chiusura di Mixer e delineato la strategia nextgen della casa di Redmond tra Xbox Series X e Project xCloud.

Mentre cresce l'attesa per l'evento Xbox sui giochi nextgen del 23 luglio, Spencer si sofferma sulle potenzialità di crescita dell'industria videoludica garantite dall'evoluzione del cloud gaming e da soluzioni come Project xCloud per dichiarare che "bisogna essere in tutti i posti dove le persone potrebbero voler giocare. La nostra strategia legata a xCloud ci consente di farlo ovunque e su qualsiasi dispositivo. Se le persone desiderano giocare a un titolo Xbox, vogliamo dare loro l'opportunità di farlo".

Sempre in merito alla visione nextgen di Microsoft, il boss della divisione Xbox aggiunge che "le console sono un mercato con 200 milioni di unità, ma ci sono molte aree geografiche in cui le console non saranno mai l'opzione ideale e dominante per le persone che desiderano giocare. Attraverso le tecnologie come il cloud gaming e xCloud, saremo in grado di prendere questi giochi e di consegnarli a nuovi utenti. Stiamo avendo conversazioni molto forti con i produttori di diversi dispositivi per il supporto di xCloud. Per gli sviluppatori, si tratta di una situazione ideale ed eccitante che consente loro di proporre a milioni di nuovi clienti dei giochi realizzati per piattaforme su cui lavorano per anni".