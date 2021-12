Microsoft, Xbox e la 'sfida dei Metaversi': i dubbi e le riflessioni di Phil Spencer

Il massimo responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, condivide delle interessanti riflessioni (e qualche dubbio) sul futuro tecnologico prospettato dalle aziende che guardano con sempre maggiore attenzione a fenomeni come i Metaversi e gli NFT.

A margine di un'intervista concessa a Protocol, il boss del team Xbox ha ribadito il suo scetticismo nei confronti di fenomeni emergenti come quello delle criptovalute e dei Metaversi. Pur senza riferirsi apertamente al reveal del Metaverso di Facebook e alle dichiarazioni di Mark Zuckerberg, Spencer ha tenuto a precisare che "come leader del settore stiamo trascorrendo molto tempo a riunirci per discutere di quanto sappiamo sul tema e di come le attuali basi della tecnologia potrebbero unirsi in futuro. Ma per quanto mi riguarda, mi chiedo cosa potrà mai fare Microsoft? Voglio dire, perchè questo Metaverso su cui tutti si stanno concentrando dovrebbe rendere migliore la vita dei giocatori? E come potrebbe offrire soluzioni migliori per i creatori di contenuti?".

Osservando il tutto dal punto di vista strettamente videoludico, il capo di Xbox ritiene che ci sia una criticità nel metodo adottato dalle aziende per avvicinarsi a fenomeni come i Metaversi e le criptovalute: "Penso che sia facile per molte società tecnologiche descrivere il Metaverso come uno spazio che per loro è davvero pieno di opportunità. Ma abbiamo appena imparato che se mettiamo il giocatore al centro del progetto, allora possiamo davvero costruire un ecosistema che graviti attorno alle esigenze degli utenti e ai bisogni dei creatori di contenuti. Solo le piattaforme che mettono i giocatori e i propri utenti al centro del proprio ecosistema sono destinate a prosperare".

Il dirigente della divisione Xbox, a tal proposito, cita Minecraft come il perfetto esempio di un ecosistema creativo aperto che gravita attorno ai giocatori e alle loro necessità: "Volendo fare un'analogia con il web, ci siamo sentiti come se avessimo dato vita a una piattaforma davvero aperta per la creazione e la fruizione di contenuti. Ma francamente, sul web oggi assistiamo a fenomeni che non sembrano andare nella medesima direzione, come le ricerche mirate sui social o la monetizzazione di contenuti".

Nelle scorse settimane, sul tema è intervenuto anche Satya Nadella: per il presidente di Microsoft il futuro dei Metaversi è tra Minecraft, Xbox e Halo.