Microsoft, Xbox e team interni: Phil Spencer punta a nuove acquisizioni

Nel corso dell'ultimo anno e mezzo circa, la famiglia degli Xbox Game Studios ha conosciuto una significativa espansione: possiamo ad esempio ricordare l'ingresso nella squadra Microsoft di team quali inXile, Ninja Theory o Obsidian.

Si tratta di un trend destinato a proseguire o Microsoft ritiene conclusa la propria attività nell'ambito dell'acquisizione di nuovi studi di sviluppo? A questa domanda ha recentemente risposto Phil Spencer, nel corso di un'intervista concessa ad Eurogamer.net. La prima reazione all'interrogativo è un inequivocabile "No!", al quale il responsabile Xbox ha fatto seguire alcune interessanti riflessioni. Il responsabile dell'universo Xbox ha in particolare evidenziato l'importanza di consentire ai team che vengono acquisiti di dare vita a nuovi ed interessanti progetti. "Non si tratta di una sorta di battaglia PR su quante nuove acquisizioni possiamo mettere sul tavolo. - ha dichiarato Spencer - Perché se non stiamo realizzando grandi giochi, le acquisizioni non importano. Ma abbiamo finito? Io penso di no".



Microsoft continua dunque a guardarsi intorno, consapevole che "ci sono grandi creatori là fuori". Nel passare in rassegna la composizione degli Xbox Game Studios, Spencer ha in particolare evidenziato una carenza di rappresentatività dell'area asiatica. "Mi piacerebbe avere più di un'influenza nei nostri team first party da creatori asiatici", ha poi proseguito, specificando tuttavia che "Non c'è nulla di imminente, quindi non si tratta di un pre-annuncio o simili".



La Casa di Redmond ha offerto un primo sguardo su quelle che sono alcune delle nuove produzioni in arrivo dagli Xbox Game Studios in occasione dell'Inside Xbox X019. Inoltre, Matt Booty ha anticipato che ulteriori annunci arriveranno prima di Natale.