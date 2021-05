Xbox vendute in perdita: le frasi della dirigente Microsoft indispettiscono Apple

Nel corso della causa che vede contrapposta Apple ad Epic, i legali dell'azienda di Cupertino hanno manifestato tutta la loro contrarietà per le recenti dichiarazioni rilasciate da Lori Wright di Microsoft sulle console Xbox vendute in perdita.

Chiamata dagli avvocati difensori di Epic a testimoniare davanti ai giudici della Corte del Distretto della California del Nord, la Vice Presidente della divisione Business Development di Microsoft ha sostenuto che il colosso tecnologico di Redmond non ha mai venduto in guadagno le proprie console Xbox. Per Wright, Microsoft è solita "fare come tante altre aziende del settore", ossia incentrare la propria strategia commerciale sulla vendita di giochi e servizi in abbonamento e dal rapido ampliamento della base installata veicolato, appunto, dalla vendita in perdita le proprie piattaforme.

Nel ricollegarsi a queste dichiarazioni, gli avvocati difensori di Apple hanno esposto i propri dubbi alla Corte specificando che "non possiamo controinterrogare la testimone perchè non ha fornito alcun documento a sostegno della sua tesi. È stata una testimonianza non confutabile, ci troviamo con un braccio legato dietro la schiena".

Sempre in merito alle parole della dirigente di Microsoft, i legali di Apple hanno condiviso una nota per specificare come "l'affermazione della Signora Wright secondo cui l'attività legata alla vendita delle console Xbox non sia redditizia non ha alcun supporto documentale. In effetti, la Signora Wright ha testimoniato di aver cercato quei documenti in previsione della sua deposizione per rinfrescare la sua memoria in vista del dibattimento. Tuttavia, Microsoft ha intenzionalmente trattenuto questi documenti, sia prima che dopo la deposizione della Signora Wright".

In attesa dell'eventuale risposta da parte dei diretti interessati, vi lasciamo al nostro ultimo speciale sulla guerra in tribunale tra Apple ed Epic e alle considerazioni di Marco Mottura.