Microtransaction Zone vuole fare chiarezza sulle microtransazioni presenti in ogni gioco

Sta destando molto interesse il nuovo portale (in lingua inglese) Microtransaction Zone, il quale si pone l'obiettivo di elencare in maniera chiara e precisa tutte le tipologie di microtransazioni presenti in ogni gioco in commercio.

Il database è al momento piuttosto vasto (ma per ovvi motivi, non completo) e include giochi come Assassin's Creed Origins, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles X, The Talos Principle, Hearthstone, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, solamente per citarne alcuni.

Per ogni gioco viene segnalata la presenza di DLC a pagamento, Season Pass e l'eventuale natura degli acquisti in-app, così da sapere al volo se le microtransazioni sono solamente di tipo cosmetico oppure no e quanto la loro presenza impatti sul gameplay della produzione.

Al momento il sito è disponibile solamente in lingua inglese, tutti gli utenti possono contribuire aggiornando il database, con l'obiettivo di dare vita a una sorta di Wiki dedicata alle microtransazioni nei videogiochi.