Microtransazioni generano 60% dei guadagni Take-Two: guidano GTA e NBA

Take-Two rappresenta uno dei grandi colossi dell'industria videoludica, in quanto società madre a cui fanno capo i team di Rockstar, sviluppatori tra gli altri delle IP di Red Dead Redemption e GTA, e 2K Games.

Recentemente, la Compagnia ha reso noti i risultati finanziari conseguiti nel corso del primo trimestre dell'anno fiscale 2019-2020, iniziato il 1 aprile e terminato il 30 giugno di quest'anno. Da questi ultimi è emerso un dato decisamente interessante: pare infatti che il 58% dei guadagni conseguiti nell'arco di questo periodo provenga dall'acquisto di DLC e dal business delle microtransazioni. Si tratta di una quota decisamente importante, che supera ampiamente la metà degli introiti, andando a sfiorare il 60%. A guidare questo trend, in crescita rispetto al primo trimestre del precedente anno fiscale, troviamo in particolare due giochi: Grand Theft Auto V con il suo GTA Online ed il titolo sportivo NBA 2K19.



Complessivamente, i guadagni del primo trimestre di Take-Two si assestano a circa 540 milioni di dollari (circa il 40% in più rispetto al medesimo periodo dello scorso anno). Risultati decisamente positivi dunque, di cui sarà interessante analizzare l'evoluzione futura. La Compagnia ha nel recente passato affermato di voler ridurre le tempistiche di pubblicazioni di nuovi giochi e di essere al lavoro su titoli ancora non annunciati.