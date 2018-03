Microtransazioni in God of War? Cory Barlog smentisce

Il rumor circolato a inizio settimana riguardo la presenza di microtransazioni in God of War è stato smentito da: tramite un messaggio di risposta su Twitter, il Game Director ha negato la presenza di acquisti in-game nel gioco.

Non è chiaro al momento cosa mostri esattamente l'immagine del menu trapelata in rete nelle scorse ore, lo scatto in bassa risoluzione e volutamente fuori fuoco non permette di fare ipotesi concrete, tuttavia il menu in questione non è assolutamente legato alla presenza di oggetti acquistabili con denaro reale.

Nella giornata di ieri, Sony Interactive Entertainment ha svelato la PlayStation 4 Pro God of War Edition la quale include una PS4 Pro 1TB e un Dualshock 4 personalizzati, oltre ad una copia fisica del gioco, tutto al prezzo di 399,99 euro. Inoltre sono stati svelati i primi dettagli sul supporto per PlayStation 4 Pro: sulla console mid-gen la nuova avventura di Kratos girerà in 4K upscalati con supporto per il Supersampling sui pannelli Full HD, inoltre l'HDR sarà supportato anche su PS4 Standard.