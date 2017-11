Microtransazioni: un senatore francese scrive all'ente per il gioco d'azzardo

Dopo essere finita sotto il mirino delle autorità governative belghe , la questione delleall'interno dei videogiochi tiene banco anche in Francia. Il segnatore Jerome Durain ha scritto una lettera aperta alla ARJEL, ente che si occupa della regolamentazione del gioco d'azzardo.

Il politico francese afferma che le microtransazioni potrebbero essere pericolose per i consumatori, e per questo motivo propone di aprire una discussione con le compagnie interessate, allo scopo di evitare che i giocatori e l'intera industria videoludica possano essere danneggiati da questa tendenza. In questo caso, tuttavia, come specificato da Durain, i provvedimenti riguarderebbero solamente quelle microtransazioni che offrono premi che hanno influenza sul gameplay, e non le ricompense di natura puramente estetica.