Le microtransazioni nei videogiochi possono favorire il bullismo tra i giovani?

Secondo uno studio norvegese, le microtransazioni nei videogiochi favorirebbero atti di bullismo tra i giovanissimi, almeno questo è quanto emerso da uno studio che ha preso in esame un campione di ragazzi tra i 10 e i 15 anni.

I giovani in questione giocano abitualmente a Roblox, FIFA e Fortnite, dalle risposte emerge come i ragazzi siano sempre molto attenti alle mode del momento per quanto riguarda skin, elementi estetici e pacchetti da acquistare.

I ragazzi con una disponibilità economica inferiore e che non possono (o che non sono interessati) acquistare ad esempio l'ultima skin uscita, si sentono in realtà sotto pressione e temono di non riuscire a reggere il passo con i compagni più facoltosi, instaurando un vero circolo vizioso che porterebbe questi ultimi ad emarginare o bullizzare i primi.

In altre parole si viene a creare un fenomeno negativo che penalizza i giovani che non hanno interesse o la possibilità di "rincorrere" le ultime tendenze digitali in fase di oggetti cosmetici per i giochi più gettonati, allo stesso modo di chi viene preso in giro perché non possiede sneakers super costose o felpe di marca.

Un fenomeno che alcuni produttori di videogiochi, secondo lo studio, provano a cavalcare per guadagnare dagli acquisti in-game facendo leva anche su questi aspetti psicologici e sulla ricerca di accettazione e inclusione da parte dei più giovani, che non hanno gli strumenti per capire al meglio la situazione e vogliono solamente non essere esclusi dal proprio gruppo di amici.