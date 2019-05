Mid-Season Invitational 2019: il funerale dell'ex Presidente modifica il programma

L’1 maggio è partito l’evento di metà stagione della scena competitiva di League of Legends a cui accedono, su invito, le vincitrici di tutti i campionati nazionali o continentali riconosciuti da Riot Esports.

G2 Esports, SK Telecom T1 e Invictus Gaming, campioni rispettivamente di Europa, Corea e Cina, sono già qualificate per la fase finale del Mid-Season Invitational che quest’anno si divide in due paesi, Vietnam, sempre più al centro delle dinamiche esport di Riot, e Taiwan.

Otto sono partite dalla prima fase di Play-In, mentre Team Liquid e Flash Wolves, rappresentanti di Nord America e Taiwan, inizieranno il loro percorso nella seconda fase di Play-In. Nonostante l’evento fosse programmato da mesi, la recente dipartita dell’ex presidente del Vietnam Le Duc Anh ha stravolto i programmi di due dei giorni di gare.

In origine le sfide erano previste dall’1 al 4 maggio 2019 ma il funerale di Stato, che occuperà ben due giorni il 3 e 4 maggio, proibisce lo svolgimento di qualsiasi tipo di intrattenimento: compreso l’MSI.

Il Round 1, che prevedeva sei game al giorno dall’1 al 4, si distribuisce pertanto in tre giorni, l’1, il 2 e il 5, con otto game a giornata. Il Round 2, precedentemente programmato dal 5 al 7, mantiene inalterato il programma del secondo giorno ma prevede ben due match il 6 maggio anziché uno solo.

La prima giornata ha espresso i verdetti parziali del Girone A con i vietnamiti Phong Vu Buffalo, già protagonisti ai Worlds 2018, al comando del gruppo con tre vittorie e la sorprendente sconfitta con i Bombers australiani in cui milita anche una vecchia conoscenza della scena italiana, il toplaner Mimic ex Team Forge. Seguono i turchi del Fenerbahce a pari merito con i Bombers, entrambi con due vittorie e due sconfitte. Chiudono, infine, i cileno-argentini degli Isurus Gaming con appena una vittoria.

Con due game ancora da disputare la matematica non consente a nessuno di esultare o di darsi per vinto ma è chiaro che PVB rimangono i favoriti per il passaggio del turno: solo la prima di ogni girone avrà infatti la possibilità di sfidare i Liquid o i Flash Wolves. Nel Girone B, in scena dal 2 maggio, si sfideranno i Detonation FocusMe dal Giappone, gli INTZ eSports dal Brasile, i MEGA dalla Thailandia e i Vega Squadron dalla Russia.

Partenza alle 11:00 fino, da programma, alle 18:00 del 2 maggio.