Midnight Club Los Angeles: il racing Rockstar rispunta a sorpresa su Xbox Store

Gli utenti della sempre attenta community del forum di ResetEra si accorgono della ricomparsa a sorpresa di Midnight Club Los Angeles su Xbox Store. A più di dodici anni dalla sua commercializzazione ufficiale, lo street racer di Rockstar è perciò nuovamente disponibile nel negozio digitale di Microsoft.

La scheda della Complete Edition di Midnight Club L.A. è riapparsa su Xbox Store proprio oggi, martedì 27 aprile, e conferma la disponibilità del titolo sia nella sua versione originaria per Xbox 360 che in retrocompatibilità su Xbox One, Xbox Series X e Series S al prezzo di 14,99 euro. Cosa sta succedendo?

Il ritorno del gioco di guida di Rockstar Games nel catalogo del Microsoft Store, avvenuto senza alcuna comunicazione da parte del colosso americano di GTA 5 e Red Dead Redemption 2, potrebbe essere connesso alla recente notizia sui giochi Rockstar apparsi e scomparsi per errore da Steam. Non sono ancora chiari, però, i motivi di questa ricomparsa su Xbox Store, con tanto di aggiornamento della scheda che riporta, appunto, la disponibilità del gioco in retrocompatibilità sulle ultime console della casa di Redmond.

Se volete fare un tuffo nei ricordi e divorare ancora una volta l'asfalto virtuale del gioco che ha gettato le basi per la creazione della dimensione sandbox di Grand Theft Auto 5, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Midnight Club Los Angeles dell'ormai lontano novembre del 2008.