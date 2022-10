Midnight Club Los Angeles, la Remaster è in sviluppo? Lo suggerisce un musicista

Le vie del web a volte sono incomprensibili. In queste ore è riemerso dal nulla un post datato 26 agosto 2021, nel quale il musicista Markus Kiezl suggerisce l'esistenza di una versione rimasterizzata di Midnight Club: Los Angeles per le console di nuova generazione.

"Rockstar U.S. ha rinnovato ancora una volta la licenza della mia traccia "Dundy Lion feat. Paul St. Hilaire per il gioco Midnight Club: Los Angeles. La useranno per il trailer ufficiale e la colonna sonora in-game della Remastered di MC: LA (per console next-gen). Onorato e riconoscente", scriveva il musicista più di un anno fa. La traccia in questione, se ben ricordate, poteva essere ascoltata nel menu principale del gioco di corse open world lanciato originariamente nel 2008.

Le parole di Markus Kiezel, passate in sordina per più di un anno, sono inequivocabili: il musicista parla chiaramente di una versione rimasterizzata del gioco con tanto di trailer in arrivo, menzionando negli hashtag console come "xbox", "PS4" e "PS5". Il post è ancora raggiungibile sul suo profilo Instagram, tuttavia da allora Rockstar Games e Take-Two non hanno mai annunciato nulla, nonostante da anni circolino dei rumor che vogliono 2K Sports (studio di sviluppo appartenente alla stessa famiglia) al lavoro su un gioco open world arcade.

Per dovere di completezza, dobbiamo anche considerare l'eventualità che il musicista si sia sbagliato. È possibile che abbia confuso la ripubblicazione del Midnight Club: Los Angeles originale su Xbox Store sotto forma di gioco retrocompatibile per One e Series X|S (avvenuta a sorpresa nell'aprile del 2021) per l'arrivo di una versione rimasterizzata. Anche in quel caso si è reso necessario il rinnovo delle licenze musicali, anche se non è stato sempre possibile, visto che nella versione retrocompatibile di Midnight Club: Los Angeles mancano alcune tracce. Ciò tuttavia non spiegherebbe il ritardo del post (perché festeggiare ad agosto per una cosa accaduta ad aprile?) e gli hashtag dedicati alle console PlayStation. Le uniche in grado di sciogliere questa matassa sono Rockstar e Take-Two, dunque restiamo in attesa di una loro comunicazione ufficiale.