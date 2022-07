Midnight Fight Express: botte da orbi nel video incentrato sul motion capture

Già noto al pubblico per essere un prodotto sviluppato da una sola persona, Midnight Fight Express è tornato a far parlare di sé in occasione dell'ultimo post pubblicato sul PlayStation Blog, nel quale vengono approfondite le sessioni di motion capture che hanno permesso ai combattimenti di essere molto realistici.

Il titolo, sviluppato da Jacob Dzwinel e pubblicato da Humble Games, è un picchiaduro a scorrimento con visuale isometrica in cui il protagonista, Babyface, deve trascorrere un'intera notte a malmenare criminali in giro per la città. Il combattimento corpo a corpo è quindi un elemento centrale della produzione e, di conseguenza, è stata posta grande enfasi nelle sessioni di motion capture. Si parla di circa 1.200 animazioni registrate grazie al lavoro di esperti di lotta, le quali verranno poi modificate ed implementate nel gioco. Ed è proprio su questo aspetto che si focalizza l'approfondimento di Sony PlayStation, che ha pubblicato anche un video sul canale YouTube ufficiale per permettere a tutti i fan del gioco di scoprire com'è che sono state riprodotte le movenze che potremo osservare direttamente sui nostri schermi tra qualche settimana.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Midnight Fight Express arriverà sugli store digitali di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam a partire dal prossimo 23 agosto 2022.