Midnight Suns: i segreti del colossale gioco Marvel nella nostra intervista esclusiva

Abbiamo avuto l'opportunità e il privilegio di intervistare in esclusiva assoluta per l'Italia Jake Solomon: il Creative Director di Firaxis Games ci ha svelato i segreti dell'ambizioso GDR tattico Marvel's Midnight Suns.

Ai microfoni della nostra redazione, l'esponente della storica casa di sviluppo di XCOM ha esordito nel suo discorso ricordando l'incredibile entusiasmo con cui ha accolto la notizia dell'interessamento, da parte di Marvel, per lo sviluppo di una grande esperienza ruolistica di stampo tattico ambientata nel multiverso supereroico di Iron Man e compagni.

Dall'emozionante primo contatto con la Casa delle Idee all'impegno profuso nella realizzazione del concept di Midnight Suns, Solomon approfondisce anche aspetti come i collegamenti tra cinema e videogiochi, il tenore narrativo e "oscuro" della storia, i piani post-lancio e l'arrivo di Spider-Man.

Vi lasciamo perciò in compagnia del video di cui sopra e, per un ulteriore approfondimento, della nostra intervista a Firaxis sui segreti di Marvel's Midnight Suns a cura di Cristina Bona, ma prima vi ricordiamo che il nuovo kolossal GDR tattico degli autori di XCOM è previsto al lancio per il 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e successivamente anche su Nintendo Switch.