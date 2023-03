Mighty Doom: la nuova avventura di Bethesda raggiunge un importante record

Il Doom Slayer sta per tornare in una nuova veste grafica e su dispositivi mobili, come rivelato nel 2021 in seguito all'annuncio ufficiale dell'arrivo dello spin-off gratis Mighty Doom su Android e iOS. Pur non essendo ancora approdato sugli store digitali dei nostri smartphone, però, il nuovo lavoro Bethesda ha tagliato un importante traguardo.

Come affermato dalla stessa Software House su Twitter, infatti, Mighty Doom ha raggiunto il milione di pre-registrazioni di utenti intenzionati a immergersi in questa nuova e atipica avventura del Doom Guy. "Grazie al milione di giocatori che si sono pre-registrati a Mighty DOOM! Siete ancora in tempo per assicurarvi di essere pronti per il 21 marzo!".

Si avvicina sempre di più il momento di provare ciò che i ragazzi di Alpha Dog Games, che stanno dietro lo sviluppo di Mighty Doom, hanno in serbo per i fan della grande IP targata Bethesda. Come già annunciato in precedenza, infatti, Mighty Doom verrà rilasciato il 21 marzo in alcuni paesi. Eppure, la pre-registrazione al gioco garantirà l'accesso all'esperienza completa una volta che questa verrà pubblicata in via ufficiale negli store di Apple e Google.

Inoltre, come ribadito dallo stesso sito ufficiale, i giocatori che avvieranno Mighty DOOM dal lancio del 21 marzo fino al 20 aprile 2023, riceveranno il Mini Slayer's Pack gratuitamente. L'iniziativa, volta a festeggiare al meglio l'approdo dell'atteso spin-off sul Google Play e l'App Store, sarà attiva per un intero mese, entro e non oltre il sopracitato 20 aprile 2023.

Il Mini Slayer è pronto all'assalto su Mobile con Mighty Doom e non vediamo l'ora di scoprire ciò che questa nuova avventura su Android e iOS avrà in serbo per noi.