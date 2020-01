Might & Magic Chess Royale: l'autobattler fantasy di Ubisoft è gratis su PC, iOS e Android

Le fucine digitali di Ubisoft Entertainment sfornano Might & Magic: Chess Royale, un autobattler venato di ruolistico e strategia che può essere già scaricato e fruito gratuitamente su PC e sistemi mobile iOS e Android.

Il nuovo progetto del colosso videoludico francese riprende la formula ludica di app mobile di successo come Teamfight Tacticts e Chess Rush per innestarvi degli elementi di originalità e unicità rappresentati, ad esempio, dalla possibilità di scontrarsi contro altri 99 utenti nel corso della medesima partita e da una curva di apprendimento non particolarmente ripida per chi si approccia solo adesso a questo genere di esperienze interattive.

Il titolo ci cala infatti nei panni del Comandante di un'armata di guerrieri provenienti dall'universo di Might & Magic e chiamati a combattere contro orde di nemici all'interno di uno scenario di gioco multiplayer in costante mutamento.

Le versioni mobile di Might & Magic Chess Royale possono essere scaricate dalle pagine dell'App Store e del Google Play Store, mentre per quanto riguarda l'edizione PC, anch'essa free-to-play, è possibile riscattarne una copia su Uplay. Date un'occhiata al trailer di lancio e alle immagini di presentazione e diteci che cosa ne pensate del nuovo autobattler fantasy di Ubisoft.