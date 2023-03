Mighty Doom è arrivato: come scaricare il gioco gratis su iPhone e Android

Da qualche ora è disponibile anche in Italia il nuovo Mighty Doom, il gioco gratis per dispositivi mobile che permette di controllare una versione chibi del brutale protagonista dello sparatutto idSoftware.

Per chi non lo sapesse, il gioco è uno shooter con visuale dall'alto in cui ci si limita a controllare i movimenti del protagonista, proprio come il recente Tomb Raider Reloaded, che è per stile grafico e meccaniche di gioco molto simile al titolo Bethesda.

Qui sotto trovate i link alle pagine ufficiali del gioco sui principali store mobile, così da procedere immediatamente al download:

Ecco di seguito il contenuto del pacchetto gratuito che gli utenti possono riscattare per un periodo di tempo limitato:

Skin arma cannone pesante Barone infernale

Skin arma lanciarazzi Cacodemone

3 chiavi equipaggiamento

1 chiave arma

80 cristalli

Il ricco bundle, pubblicato per celebrare l'incredibile traguardo raggiunto da Mighty Doom in fase di pre-registrazione, può essere riscattato senza costi aggiuntivi nel negozio e sarà disponibile fino al prossimo 20 aprile 2023. Basta inoltre accedere ad un account Bethesda tramite il menu delle impostazioni per ottenere una skin aggiuntiva per lo Slayer e una potente spada rossa.