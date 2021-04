Mighty DOOM: in arrivo uno spin-off gratis dell'FPS per Android e iOS

Arriva quasi a sorpresa a pochi giorni dal lancio di Doom Eternal The Ancient Gods Parte 2 l'annuncio ufficiale di uno spin-off per dispositivi mobile che prende il nome di Mighty DOOM.

Il gioco, che verrà distribuito gratuitamente sia su Google Play Store che su App Store, è uno sparatutto con visuale dall'alto che unisce la brutale violenza della serie ad una grafica colorata e in stile chibi. Com'è possibile vedere nel trailer d'annuncio di Mighty DOOM, il gioco può essere giocato con una sola mano e nel corso dei vari stage dell'avventura sono presenti tutti gli avversari iconici dell'ammazza-demoni come il Baron of Hell, l'Hell Priest e il Cyberdemon. Al momento il titolo non è ancora disponibile in via ufficiale ma Bethesda ha deciso di optare per il sempre più diffuso soft-launch, grazie al quale i fortunati utenti neozelandesi possono scaricare gratuitamente l'applicazione dallo store Android.

Prima di lasciarvi al trailer che mostra svariate sequenze di gameplay tratte dal gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di DOOM 3 VR Edition, ovvero la nuova versione del terzo capitolo interamente giocabile tramite l'ausilio di un casco per la realtà virtuale.