Mighty DOOM conquista iOS e Android: è già il gioco gratis più scaricato

Anticipato da oltre un milione di pre-registrazioni per Mighty DOOM, il lancio del titolo mobile ambientato nell'universo della saga shooter di casa Bethesda si è già confermato essere un grande successo.

Esordito sul mercato videoludico mobile soltanto da pochi giorni, Mighty DOOM è infatti al momento il titolo gratis più scaricato. Il traguardo è stato raggiunto da Bethesda Softworks sia su dispositivi iOS sia all'interno dell'ecosistema Android. Un risultato notevole per lo shooter arcade in miniatura, che porta lo Slayer a conquistare nuovi orizzonti in un interessante spin-off appositamente concepito per l'ambiente mobile.

Su Google Play, nello specifico, Mighty DOOM occupa la prima posizione in classifica tra i giochi gratis, seguito a ruota da Match the Number e Duet Cats: Cute Popcat Music, rispettivamente in seconda e terza posizione. Per quanto riguarda la classifica iOS, Mighty DOOM mantiene il primato, seguito però questa volta da Gardenscapes e Pressure Washing Run. In entrambe le classifiche, trova spazio anche Roblox, in quarta posizione su App Store e in ottava posizione su Google Play.



Se ancora non avete avuto modo di testare con mano l'avventura con protagonista un mini Slayer, vi ricordiamo che anche in Italia è già possibile scaricare gratis Mighty DOOM su iOS e Android.