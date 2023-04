Mighty Doom, lancio esplosivo: ricavi per un milione di dollari in sole due settimane

Disponibile in versione 1.0 dallo scorso 21 marzo, Mighty Doom ha registrato un debutto piuttosto importante. Stando a quanto segnalato da AppMagic, infatti, il particolare spin-off gratis di Doom per sistemi mobile avrebbe generato introiti molto vicini al milione di dollari.

Nello specifico il gioco ha toccato ricavi pari a 966.556 dollari tramite gli acquisti in-app, con il picco raggiunto lo scorso primo aprile in cui si sono registrati 105.717 dollari. In media, comunque, Mighty Doom segna ricavi tra gli 80.000 ed i 100.000 dollari ogni giorno, dunque sembra praticamente certo che già in data odierna dovrebbe riuscire a superare la soglia del milione. In aggiunta, la versione 1.0 del titolo è stata scaricata 3,28 milioni di volte, con il 73.4% dei download avvenuto su dispositivi Android.

Tra le altre statistiche rese note da AppMagic, il 57,3% degli acquisti in-game è avvenuto tramite dispositivi iOS, ed il 65% dei ricavi totali provengono dagli Stati Uniti, seguito dal 5,7% del Regno Unito e dal 5,5% della Germania. Gli USA sono il primo paese anche per numero di download globali, pari al 25%; seguono a ruota il Messico con il 9,6% ed il Brasile con il 7,4%.

Il lancio parziale di Mighty Doom avvenne nell'aprile del 2021,solo su Google Play Store ed in territori selezionati. La versione completa si è subito tolta diverse soddisfazioni: Mighty Doom è subito diventato il gioco gratis più scaricato su sistemi iOS e Android.