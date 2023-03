Mighty Doom: trucchi per potenziarsi ed ottenere tutte le ricompense nel gioco gratis

Per la gioia di tutti gli appassionati della serie idSoftware, Mighty Doom è approdato su iPhone e Android con un gioco gratis che promette tanta violenza sugli iconici nemici dello Slayer in versione chibi. Se state per scaricare il gioco, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Potenziamenti

Il gameplay di Mighty Doom è estremamente semplice e non occorre grande abilità per poter superare le 40 stanze che vanno a comporre ogni livello. Avanzando nel gioco, però, la potenza dei nemici subirà un'impennata e non sarà sufficiente destreggiarsi fra i proiettili a schermo per sopravvivere. È qui che entrano in gioco i potenziamenti permanenti, che sono essenziali per rendere più resistente il protagonista e metterlo nelle condizioni di superare qualsiasi sfida. Bisogna distribuire i potenziamenti in modo uniforme nei vari menu che lo permettono, senza ignorare quelli più nascosti come quelli dello Slayer, che richiedono di visitare la schermata di selezione del personaggio e di cliccare sul tasto Info: da qui potrete investire le monetine per migliorare le statistiche del personaggio, a prescindere dall'equipaggiamento. Ovviamente anche le singole armi e i pezzi d'armatura possono essere potenziati, così da fare più danno e avere più punti salute. Vi è infine un extra da non sottovalutare, ovvero la schermata Maestrie: in questo menu si possono spendere monete per potenziamenti casuali che vanno a rendere sempre più forte il protagonista, migliorandone le capacità curative con le Uccisioni Epiche (quelle che si fanno avvicinandosi ai nemici colorati di verde), la salute e tanto altro.

Eventi e sfide

Diventare più forti in Mighty Doom ha un costo e, fortunatamente, è possibile accumulare parecchie risorse anche giocando, così da evitare le microtransazioni. È molto importante che facciate sempre l'accesso giornaliero, così da ottenere loot box e altre risorse. A fornire ulteriori oggetti utili è il completamento delle sfide giornaliere, che si completano in maniera molto rapida e contengono anch'esse loot box. Altra fonte di ricompense è la sezione Eventi, che si aggiorna periodicamente e consente di affrontare livelli brevi il cui completamento garantisce risorse per i power-up ed esperienza per il livello del profilo. Non dimenticate inoltre che nel negozio è possibile guardare una pubblicità per ottenere un gruzzoletto di monete ed una cassa armi.

Fusione

A meno che non vogliate ricorrere alla carta di credito, il modo migliore per rendere più efficace la dotazione dello Slayer in Mighty Doom è quello di procedere con la fusione degli oggetti. Ottenere pezzi di armatura e armi di grado comune o non comune (verdi e grigie) è molto facile e sarà sufficiente fondere tre di questi oggetti identici tra loro per crearne uno di rarità superiore. Sfruttando quindi la mole di strumenti di basso livello che vi verranno dati completando i livello o riscattando le ricompense giornaliere, potrete ottenere con un po' di pazienza anche armamenti preziosi senza dover necessariamente spendere Cristalli. A tal proposito, non ignorate la Cassa Giornaliera che si può riscattare ogni giorno nel negozio guardando una pubblicità.

Progressione off-screen

Uno dei vantaggi di Mighty Doom consiste nella possibilità di continuare ad accumulare risorse quali monete ed esperienza anche mentre non si sta giocando. A permettere ciò è la funzionalità chiamata Estrazione di Vega, il cui menu si può raggiungere cliccando l'icona circolare blu poco sotto quella delle impostazioni, in alto a sinistra. In questo menu potrete procedere con la riscossione delle risorse a cadenza di tempo regolare, con in più la possibilità di velocizzare la generazione di XP e denaro guardando una pubblicità oppure spendendo Cristalli. Per attivare il boost, sarà sufficiente cliccare sul tasto Aumento e selezionare una delle opzioni disponibili.

Ricompense gratis

Per un periodo di tempo limitato, i giocatori di Mighty Doom potranno effettuare l'accesso al gioco e riscattare in maniera completamente gratuita un pacchetto di ricompense nel negozio. Una volta nello store in game, potrete cliccare sull'apposito banner per aggiungere all'inventario la skin Barone infernale per il cannone pesante, la skin Cacodemone per il lanciarazzi, 3 chiavi equipaggiamento, una chiave arma e 80 Cristalli. In aggiunta, potrete accedere al menu delle impostazioni ed eseguire il login con il vostro account Bethesda (quello al quale avete collegato il profilo Slayers Club) per ottenere un costume esclusivo per il protagonista e la spada dalla lama rossa Crogiolo nella sua versione non comune (verde). Per equipaggiare la skin del personaggio, vi basterà andare nella schermata dell'equipaggiamento, cliccare sul tasto verde con su scritto Slayer ed infine cliccare sul tasto Info nell'angolo in basso a destra: accederete così alle skin e potrete selezionare una fra quelle a vostra disposizione.

Avete già letto la nostra guida su come scaricare Mighty Doom gratis su iPhone e Android?