Mighty No. 9 sarà presto rimosso dal PlayStation Store giapponese

Mighty No. 9 sparirà dal PlayStation Store giapponese nella giornata di oggi: un messaggio comparso sulla pagina del gioco avvisa i consumatori che a partire dalle prossime ore la vendita del gioco sarà definitivamente sospesa e non sarà quindi più possibile acquistarlo.

I motivi non sono ovviamente stati resi noti ma secondo il forum di ResetERA potrebbe trattarsi di un problema legato alla distribuzione da parte del publisher Spike Chunsoft o magari problemi di diritti tra i vari studi coinvolti nello sviluppo, tra cui troviamo Comcept (fondato da Keiji Inafune, papà di Mega Man e Dead Rising) e Inti Creates.

Mighty No. 9 è nato come successore spirituale di Mega Man, il gioco ha riscosso un notevole successo su Kickstarter con una campagna milionaria, purtroppo però il risultato finale non ha rispetto le aspettative e nel corso degli anni il progetto è stato vittima di innumerevoli problemi. Ad oggi le versioni 3DS e Vita promesse come parte della raccolta fondi non sono state pubblicate (e non verranno lanciate neanche in futuro) inoltre molti backer attendono ancora le proprie ricompense.

Una storia piuttosto sfortunata quella di Mighty No. 9 e la rimozione dal PSN giapponese potrebbe essere solamente il primo passo di una cancellazione da tutti gli store internazionali.