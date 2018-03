Mighty No. 9: quale futuro per le versioni Nintendo 3DS e PS Vita?

Torniamo a parlare diperchè ad oggi, a cinque anni esatti dalla conclusione della campagna Kickstarter, le versioni Nintendo 3DS e PlayStation Vita del gioco non sono ancora disponibili in commercio.

Sul forum di ResetERA, alcuni utenti si sono chiesti che fine abbiano fatto queste versioni, andando a scavare negli archivi scopriamo che le ultime dichiarazioni risalgono al giugno 2017 (due anni dopo il lancio del gioco), quando gli sviluppatori confermarono di essere ancora al lavoro sulle edizioni mobile di Mighty No.9.

Da allora, non abbiamo saputo più nulla a riguardo ed è difficile credere che il gioco possa arrivare nel 2018 su PlayStation Vita e Nintendo 3DS, piattaforme con un market share estremamente ridotto per quanto riguarda la vendita dei giochi di terze parti. Il publisher non ha dichiarato niente a riguardo l'uscita di Mighty No.9 sulle due console portatili in questione, restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti in merito.

Per l'occasione, ricordiamo che la versione PlayStation 3 di Mighty No. 9 sarà inclusa nella line-up PlayStation Plus del mese di marzo e sarà scaricabile gratis dagli abbonati a partire da domani.