Il miglior gioco Naughty Dog? 'Il prossimo', dice il co-director di The Last of Us Parte 2

Dopo The Last of Us Parte I c'è grande curiosità di scoprire a cosa sta lavorando Naughty Dog. In passato si è spesso parlato di una possibile nuova IP fantasy di Naughty Dog in sviluppo per PS5, sebbene per adesso non ci sono conferme ufficiali. Ma qualcuno già sta alzando l'asticella delle aspettative per il misterioso progetto.

Rispondendo ad una domanda posta dal profilo Twitter ufficiale dei The Game Awards che chiedeva ai follower quale fosse il loro gioco preferito dello studio californiano, il co-director di The Last of Us Parte II, Kurt Margenau, è intervenuto lasciando una risposta piuttosto criptica che non è passata inosservata. "Il prossimo", si è limitato a dire Margenau senza aggiungere nient'altro.

Come suggerito dallo stesso profilo Twitter di Margenau, sappiamo che ricoprirà il ruolo di game director nella prossima produzione Naughty Dog, sulla quale per il momento c'è il più totale riserbo oltre alla mancanza di certezza. Di sicuro però la sua risposta eleva le aspettative dei fan nei confronti del progetto ancora da svelare, che potrebbe dunque rivelarsi ancora più ambizioso di quanto fatto fin qui dalla compagnia in forza a Sony e PlayStation.

Ricordiamo inoltre che Naughty Dog sta anche lavorando a The Last of Us Multiplayer, con Neil Druckmann che ha promesso l'arrivo di novità concrete sul gioco nel corso del 2023.