Il miglior momento per lanciare un remake? Dopo 10-20 anni dall'originale, per uno studio

Negli ultimi anni abbiamo assistito all'arrivo di numerosi rifacimenti videoludici che hanno portato nuova linfa vitale a titoli che hanno fatto la storia del medium. Ma quanto tempo deve passare idealmente per far sì che un remake o remaster abbia più possibilità di successo commerciale?

Secondo i dati raccolti da IDG Consulting and Virtuos, un remake o un gioco rimasterizzato ha più probabilità di ottenere un buon successo commerciale se pubblicato tra i 10 e i 20 anni di distanza dal gioco originale. Lo studio ha esaminato oltre 200 remake e rimasterizzazioni pubblicati dal 2012, prestando attenzione alle loro performance di mercato. Per quanto riguarda i remake, i giochi pubblicati tra gli 11 e i 15 anni dopo l'originale hanno ottenuto i migliori risultati, seguiti a breve distanza dai giochi tra 16 e 20 anni. Dei remake pubblicati tra gli 11 e i 15 anni dopo l'originale, il 70% ha venduto oltre due milioni di copie, mentre la cifra sale all'80% per i giochi basati su titoli risalenti a 16-20 anni fa. Al contrario, solo il 32% dei remake di giochi usciti dai 21 ai 25 anni prima hanno raggiunto le due milioni di unità.

"I remake hanno successo quando gli sviluppi chiave dell'hardware e del software consentono aggiunte significative e la risoluzione dei punti critici dei giochi originali", afferma il report. "Storicamente, gli sviluppatori hanno preferito rifare giochi vecchi di più di dieci anni, con solo il 4% dei remake nel nostro set di dati che presenta un intervallo di tempo di 0-5 anni tra l'originale e il remake". In termini di remake usciti meno di dieci anni dopo l'uscita, solo due hanno superato i due milioni di unità: The Last of Us Part 1 nel 2022 e Odin Sphere: Leifthrasir nel 2016.

"Quando si cerca di rifare un gioco vecchio di meno di dieci anni, gli sviluppatori dovrebbero determinare se i loro remake presenteranno un valore aggiunto sufficiente per i giocatori, giustificando il prezzo di acquisto completo del gioco", fanno notare gli autori della ricerca. "Al contrario, rifare un gioco vecchio di più di vent'anni comporta il rischio diessere posizionato come un gioco retrò, in una categoria di nicchia . Anche se questi giochi eccellono nell'attrarre i nostalgici e gli appassionati di giochi retrò, potrebbero avere difficoltà a competere con i titoli più recenti".

Discorso differente per le remaster, con la stragrande maggioranza di esse che hanno ottenuto successo meno di cinque anni dopo la pubblicazione iniziale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che vengono pubblicate in concomitanza con il lancio di una nuova generazione di console. Ciò è stato particolarmente degno di nota con il passaggio a PS4 e Xbox One, che ha visto forti vendite per le rimasterizzazioni di Grand Theft Auto 5 e The Last of Us.

L'ultimo degli esponenti dei remake di grande successo è Final Fantasy 7 Rebirth, che sta ottenendo un buon successo nelle prime settimane dal lancio.