Il momento migliore di Xbox è oggi: 150 milioni di giocatori mensili sui First Party

In attesa dell'appuntamento con l'Xbox Games Showcase Extended di martedì 13 giugno, Phil Spencer snocciola alcuni dati particolarmente significativi sull'attuale generazione di casa Microsoft.

In un panel tenutosi al termine dello Starfield Showcase, il volto di casa Xbox ha smentito con forza l'idea che la divisione gaming di Redmond abbia avuto il suo apice nell'era Xbox 360. "Io c'ero, e adoro ciò che il periodo Xbox 360 ha significato per noi. Ma per darvi un'idea, - ha spiegato Spencer - da un punto di vista dei profitti, oggi il nostro business è il doppio rispetto a quanto raggiunto in quel periodo [...] L'ultimo trimestre - ha proseguito - è stato il miglior trimestre non natalizio di sempre nella storia videoludica di Microsoft".

Una crescita notevole, che Spencer attribuisce anche a una rinnovata attenzione nei confronti del mercato PC, piattaforma sulla quale Microsoft sta puntando a generare un miliardo di dollari di profitti nell'attuale anno fiscale. Si tratterebbe di un record per il colosso di Redmond. Su questo fronte, l'appuntamento ha evidenziato il ruolo chiave rivestito dall'acquisizione dei team Bethesda, tradizionalmente molto presenti nell'ecosistema PC. Su quest'ultimo e sul mondo mobile, Phil Spencer è inoltre certo che si potrà avere un forte impatto con il futuro ingresso di Activision-Blizzard in Microsoft.



"Nel corso degli ultimi cinque anni, - ha concluso il dirigente verdecrociato - abbiamo pubblicato dieci giochi che hanno oltre dieci milioni di giocatori ciascuno. Quando si aggiungono al calcolo i team Zenimax e Bethesda, il risultato sono 150 milioni di giocatori attivi mensilmente nei nostri giochi First Party. È così che noi misuriamo il successo".