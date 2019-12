I migliori 10 giochi del decennio per Dadobax in un video

Dopo Sabaku e Cydonia, anche Dadobax ha ripercorso l'ultimo decennio videoludico per elencare quelli che sono per lui i migliori titoli commercializzati dal 2010 al 2019. Scopriamoli insieme in questo nuovo video.

Nel dare forma alla sua personale Top 10 dei giochi più importanti del decennio che ci stiamo per lasciare alle spalle, l'apprezzato youtuber ci offre degli interessanti spunti di riflessione sui cambiamenti accorsi dal 2010 ad oggi all'industria dell'intrattenimento digitale e, più o meno conseguentemente, sui gusti espressi dagli appassionati dell'ottava arte.

Scorrendo la lista stilata da Dadobax possiamo così rituffarci nella dimensione post-apocalittica di capolavori come Dark Souls e The Last of Us, esplorare mondi fantasy tanto evocativi quanto quelli di The Witcher 3 e Zelda Breath of the Wild o determinare la caduta o l'ascesa di interi imperi digitali con Civilization 6 e StarCraft 2.

Cosa ne pensate della classifica dei migliori giochi del decennio per Dadobax? Sempre in merito ai videogiochi più importanti e rappresentativi degli anni '10, vi ricordiamo che su queste pagine Todd, Fossa, Ale e Giuseppe ne hanno discusso in video, condividendo le proprie opinioni con il resto della community. Sapevate infine che Dadobax ha lanciato gli Oscar dei Videogiochi del 2019?