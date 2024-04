I Migliori 7 controller da gaming per iPhone ed iPad da non perdere!

I controller da gaming per iPhone ed iPad sono un'ottima soluzione per giocare nel miglior modo possibile ai videogiochi contenuti su questi device firmati Apple. Avere un'impugnatura corretta, con i tasti giusti, aiuta non solo a giocare meglio ma anche a ottenere migliori performance. Ecco di seguito le 7 migliori soluzioni.

BACKBONE One Lighting

Questa prima soluzione che proponiamo offre tasti analogici reattivi, pulsanti d'azione rapidi e levette cliccabili. Molto importante poi il fatto che la latenza sia ridotta al minimo. Utilizzabile con jack per le cuffie da 3,5 MM, per collegarsi alla porta Lightning del tuo iPhone per un'esperienza di gioco ultra reattiva. Altro vantaggio: carica e utilizza il tuo auricolare preferito mentre giochi!

BACKBONE One (USB-C)

Realizzato con cura per essere confortevole e portatile, questo controller compatto presenta trigger analogici ultra-ampi, stick analogici altamente precisi e pad direzionale e pulsanti reattivi. Si collega alla porta USB-C del tuo telefono per un gameplay ultra reattivo. Anche in questo caso ricarica e usa le tue cuffie preferite mentre giochi!

GameSir G8 Galileo

Progettato con stick, grilletti, pulsanti ed ergonomiche delle dimensioni di una console, questo controller offre ai giocatori un'esperienza di controller da console vera e propria. Eleva il tuo gameplay con gli stick e i grilletti a effetto Hall, prevenendo la deriva degli stick e garantendo un intervallo di movimento fluido.

GameSir X2

Questo gamepad mobile Bluetooth supporta i dispositivi Android 9.0 o successivi e iOS13 o successivi. Con una batteria di lunga durata da 500 mAh, offre un'esperienza di gioco ininterrotta.

ShanWan Controller

Per poter utilizzare questo controller ti basterà premere a lungo il pulsante di accensione per attivarlo e connettiti al telefono tramite Bluetooth, senza ritardo. Potrai assegnare il tasto M a tanti tasti, come ti è più comodo. La batteria integrata può essere utilizzata per 25 ore. Se lasci il controller mobile per più di 15 minuti.

Nacon MG X Pro

Controller dal design ergonomico che ricrea l'esperienza di un controller vero e proprio, assicurando il massimo del comfort. Inoltre, l'apertura regolabile consente di tenere ben fermo lo smartphone, evitando che scivoli fuori. Connessione tramite Bluetooth 5,0 e 20 ore di durata della batteria.

Razer Edge

Il dispositivo e dotato del potentissimo Snapdragon G3x, un chipset da gaming a raffreddamento attivo e con una CPU Kryo da (3 Ghz), realizzato appositamente per giocare su iOS a framerate e per lunghe sessioni di gioco. Funzionalità aptiche HyperSense per una precisione completa e un'immersione totale.

