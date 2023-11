I migliori 7 videogiochi di ruolo a tema sportivo

Tennis for Two di William Higinbotham - uno dei primi giochi elettronici in assoluto - è la chiara dimostrazione di quanto antico sia il legame che unisce lo sport al nostro medium. Dal 1958 a oggi è cambiato tutto, ma negli anni non sono mancati altri esempi di come le due cose possano convivere fra loro e influenzarsi a vicenda.

Con l’intento di omaggiare alcuni dei migliori prodotti in questo senso, ecco una carrellata di GDR in cui videoludo e discipline sportive coesistono, dando vita a esperienze memorabili e originali.

Dodgeball Academia

Anno d’uscita : 2021

: 2021 Piattaforme : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC

: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC Sviluppatore : Pocket Trap

: Pocket Trap Publisher: Humble Games

In un tripudio di rimandi – più o meno espliciti – all’immaginario degli anime e manga shōnen, questo titolo segue le vicende di uno studente motivato a diventare un campione di palla avvelenata. Con lo scopo di uscire vincenti dal più grande torneo della disciplina, i giocatori dovranno quindi guadagnare esperienza, imparare nuove mosse da usare in partita, sfidare avversari sempre più forti e migliorare il proprio equipaggiamento in vista di quel giorno.

Mario Golf Super Rush

Anno d’uscita : 2021

: 2021 Piattaforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Sviluppatore : Camelot Software Planning

: Camelot Software Planning Publisher: Nintendo

Grazie alla presenza della modalità “Golf Adventure”, che ricordiamo essere un ritorno alle sfumature JRPG introdotte in Mario Golf e sviluppate nel successivo Mario Golf Advanced Tour, questo gioco permette di creare un personaggio originale per confrontarsi col famoso idraulico sul green. Nel caso foste interessati ad approfondire gli aspetti che compongono l’esperienza, non perdetevi la nostra recensione di Mario Golf Super Rush.

Ganbare! Super Strikers

Anno d’uscita : 2018

: 2018 Piattaforme : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC

: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC Sviluppatore : Rese Games

: Rese Games Publisher: Ratalaika Games e Worker Bee Inc.

Si tratta di un gioco di calcio strategico a turni in cui, tramite la modalità storia, è possibile vestire i panni di un allenatore giapponese che ambisce a compiere il tanto agognato salto di categoria. Le partite si svolgono su griglia e potenziare i membri della propria squadra (anche qui tramite l’impiego di nuove abilità ed equipaggiamento) risulta fondamentale, complice la presenza di status alterati, limitazioni di vario tipo e bonus legati alla posizione.

Inazuma Eleven 2

Anno d’uscita : 2009

: 2009 Piattaforme : Nintendo DS e Nintendo 3DS

: Nintendo DS e Nintendo 3DS Sviluppatore : Level-5

: Level-5 Publisher: Level-5 e Nintendo

Mentre i fan del franchise smaniano all’idea di un nuovo capitolo in arrivo (Inazuma Eleven Victory Road è realtà e lo vedremo anche su PlayStation 5), i bei ricordi legati al secondo esponente della serie in questione restano vividi ancora oggi. Tra poteri speciali, alieni invasori e una narrativa che – seppur piena di cliché – sfiora persino temi forti, questo JRPG calcistico permette di reclutare atleti come fossero Pokémon e di potenziarli per salvare il mondo.

Sports Story

Anno d’uscita : 2022

: 2022 Piattaforma : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Sviluppatore : Sidebar Games

: Sidebar Games Publisher: Sidebar Games

Il seguito di Golf Story, titolo uscito nel 2017 ispirato al già citato Mario Golf, espande l’universo in pixel art del predecessore e fa ricchezza di quello che lo sport ha da offrire, non limitandosi più a una sola disciplina ma sfidando i giocatori a diventare campioni del Decasportathon. Tra missioni secondarie, dungeon da esplorare e diversi minigiochi, questo titolo riesce a divertire grazie al giusto humour e a un’eccellente varietà complessiva.

Pyre

Anno d’uscita : 2017

: 2017 Piattaforme : PlayStation 4, Linux, macOS e PC

: PlayStation 4, Linux, macOS e PC Sviluppatore : Supergiant Games

: Supergiant Games Publisher: Supergiant Games

Prima di farci attraversare lo stige nei panni di Zagreus, lo studio di sviluppo a cui dobbiamo – fra le altre cose – il magnifico Hades ci donò questa perla: un GDR bidimensionale che combina gli elementi tipici del genere a dialoghi ben scritti, rifacendosi parzialmente alle regole del basket e della pallamano. Al netto dei pochi difetti, tra i quali è giusto citare un’IA deludente, parliamo di un’avventura estremamente ispirata e meritevole di essere vissuta.

Racing Lagoon

Anno d’uscita : 1999

: 1999 Piattaforme : PlayStation

: PlayStation Sviluppatore : Square

: Square Publisher: Square

Questo classico mai pubblicato al di fuori del Giappone unisce gli stilemi dei JRPG al mondo del tuning e delle corse clandestine, il tutto a corredo di una trama avvincente, sufficientemente misteriosa e supportata da una delle migliori colonne sonore figlie dell’epoca. Ultimo ma non per importanza, il particolare tenore dei dialoghi, che grazie alla creatività di Motomu Toriyama (figura di spicco nello sviluppo dei Final Fantasy) si distingue grazie a un registro poetico.

E con questo si conclude la nostra selezione di GDR sportivi degni di nota. Nel caso aveste ancora fame di esperienze simili, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare altri 5 giochi sportivi da non perdere, adatti a chi vorrebbe qualcosa in più del solo calcio.