Le migliori armi di Call of Duty Modern Warfare 2 da usare in battaglia

Con l’inizio della Stagione 1 dietro l’angolo e la modalità classificata di COD Modern Warfare 2 attesa per il 2023, i giocatori meno preparati del nuovo FPS targato Activision farebbero meglio a informarsi riguardo alle armi più forti del gioco. A tal proposito, questa guida vi aiuterà a capire quali sono le bocche da fuoco su cui puntare.

M4

Si sblocca raggiungendo il grado 4

Nonostante sia una delle prime armi a vostra disposizione, questo fucile vanta un ottimo equilibrio fra precisione e potenza. Riducendone ulteriormente il rinculo tramite accessori quali un buon calcio, l’M4 risulta essere uno dei fucili d’assalto più affidabili.

TAQ-56

Si sblocca raggiungendo il grado 19

Grazie a un poderoso mix di precisione e potere d’arresto, questo fucile d’assalto si distingue dai suoi simili per essere la più valida alternativa al sopracitato M4. Se al danno preferite un maggiore controllo a medio e lungo raggio, questa è l’arma che fa per voi.

FSS Hurricane

Si sblocca portando il FTAC Recon al livello 16

Questa è senz’altro una delle armi più forti di Modern Warfare 2 poiché, se equipaggiata con i giusti accessori, può trasformarsi in una mitraglietta precisa quanto un raggio laser. L’elevata cadenza di fuoco e i 50 proiettili nel caricatore ne fanno un’arma particolarmente adatta agli scontri più concitati.

VEL 46

Si sblocca raggiungendo il grado 4

Unica vera alternativa all’arma precedente, questa SMG offre una cadenza di fuoco impareggiabile e lo fa senza alcun bisogno di rinunciare alla precisione. Inoltre, il fatto che può essere ottenuta in tempi brevi non può che essere considerato un altro punto a suo favore.

FTAC Recon

Si sblocca portando l’M4 al livello 10

Capace di abbattere un nemico in due colpi (uno, se mirate alla testa), questo fucile da battaglia dà il meglio di sé a lungo raggio e vanta una potenza ineguagliata all’interno della propria categoria. Nel caso vi piaccia l’idea di adottare un approccio lento e ragionato, il FTAC Recon potrebbe rivelarsi un’ottima scelta.

Sakin MG38

Si sblocca raggiungendo il grado 4

Per quanto le mitragliatrici come questa non rientrino fra le armi più popolari e apprezzate dalla community del momento, la Sakin MG 38 dimostra tutto il potenziale necessario a far sì che le cose cambino. Inutile dire che i suoi punti di forza sono la capacità del caricatore e l’elevata potenza di fuoco, a discapito però della vostra mobilità.

Expedite 12

Si sblocca raggiungendo il grado 9

Combinate questo fucile con un’impugnatura degna di nota (così come a qualsiasi accessorio capace di aumentarne la portata) e otterrete una delle armi più affidabili del videogioco. Il nostro consiglio è di darle una chance nel caso vi piaccia sfrecciare da un lato all’altro del campo di battaglia, eliminando in pochi colpi qualunque nemico vi capiti a tiro.

SP-R 208

Si sblocca raggiungendo il grado 7

Abituarsi a questo fucile può richiedere del tempo e un po’ di pazienza, ma dopo aver preso dimestichezza con l’arma in questione vi ritroverete fra le mani uno strumento di morte capace di eliminare chiunque centriate in pieno petto. Aumentatene la portata e tutto risulterà ancora più semplice.

SA-B 50

Si sblocca portando l’SP-R 208 al livello 13

Questo fucile da tiratore garantisce una mobilità sorprendente, perfetta per i giocatori che amano i ritmi più serrati. Inoltre, se equipaggiata coi giusti accessori, l’arma in questione può brillare in un gran numero di situazioni compresi gli scontri a medio raggio; un dettaglio non trascurabile per chi ama essere versatile.

MCPR-300

Si sblocca raggiungendo il grado 4

Un altro fucile di precisione, meno maneggevole del precedente ma dai danni più elevati. Forte al punto da poter eliminare tutti i nemici in un colpo solo, quest’arma equipaggiata con il top-notch degli accessori è attualmente considerata la più letale di tutto il gioco.

Per concludere, nel caso voleste provare con mano ogni alternativa a disposizione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete scoprire come sbloccare ogni arma di COD Modern Warfare 2, dalle meno efficaci alle più potenti.