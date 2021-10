Quali sono le migliori avventure grafiche per PC degli anni '90?

Le avventure grafiche punta e clicca erano uno dei generi più popolari ed amati in assoluto su PC nel corso degli anni '90. Storie sofisticate, umorismo ed enigmi sempre più complessi regalavano enormi soddisfazioni ai giocatori, che su console molto difficilmente potevano trovare simili produzioni, soprattutto di qualità.

Quali sono le migliori avventure per PC degli anni '90? Fare una selezione non è semplice, considerati gli innumerevoli grandi esponenti del genere visti in quegli anni, tuttavia vi proponiamo una selezione di 5 opere assolutamente imperdibili per tutti coloro che vivono a pane ed enigmi.

Broken Sword The Shadow of the Templars

Revolution Games ci fa conoscere George Stobbard, un turista americano in visita a Parigi che assiste all’esplosione di un bar causata da una bomba abbandonata da un misterioso clown. Quanto basta per spingerlo ad indagare sull’accaduto e fare così luce su una vera e propria cospirazione mondiale. Broken Sword ha conquistato i giocatori sia grazie a una splendida veste grafica in stile cartone animato, sia per una trama brillante e personaggi splendidamente caratterizzati. Ancora oggi considerato da molti il miglior episodio della serie.

Grim Fandango

A pieno merito una delle più brillanti produzioni mai realizzate da LucasArts nel corso del tempo. Grim Fandango è il primo punta e clicca della storica etichetta ad aver adottato una grafica tridimensionale, ma per il resto ha lasciato il segno nel cuore degli appassionati grazie allo stile inconfondibile dello studio in termini di ironia e qualità degli enigmi, mescolando sapientemente questi tratti distintivi con tematiche più serie ed adulte e dando così vita a un’esperienza indimenticabile.

Myst

Un’avventura evocative e per l’epoca anche diversa dal solito, impostata con una visuale in prima persona e con una totale immersione nel mondo di gioco, rinunciando ai tipici inventari ed interfacce visti in altre produzioni analoghe. Questi tratti distintivi hanno reso Myst un progetto originale ed unico a suo modo, rendendolo un vero e proprio fenomeno di culto. E adesso è possibile giocare il remake di Myst su PC e Xbox.

Sam & Max Hit The Road

Il dinamico duo originario dei fumetti si trova a meraviglia anche nel mondo dei videogiochi, grazie ancora una volta agli sforzi di LucasArts che regala ai fan delle avventure grafiche un prodotto avvincente, umoristico e dallo stile inconfondibile. Sam e Max sono una coppia di investigatori esilaranti, che hanno saputo conquistare il cuore dei giocatori anche grazie a una storia intrigante e rompicapi ingegnosi.

The Secret of Monkey Island

Per molti l’avventura grafica per eccellenza. La prima, indimenticabile storia di Guybrush Threepwood, giovane ragazzo con il sogno di divenire un temibile pirata, ha conquistato generazioni di appassionati grazie a uno stile audiovisivo superlativo, umorismo geniale e una cura nell’elaborazione degli enigmi superlativa ed incredibilmente stimolante. Un autentico capolavoro per PC che ha dato vita a una nutrita schiera di seguiti, tra cui l’altrettanto memorabile Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. E se amate la serie, date un'occhiata alla collection definitiva intitolata Monkey Island Anthology.