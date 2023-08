I migliori Boss di Bloodborne: cattivi, brutali, spettacolari! La top 3

Calcolando sia l'avventura principale che l'espansione The Old Hunters, Bloodborne offre un totale di 22 Boss Fight che si rivelano essere tra gli aspetti migliori dell'intera produzione targata From Software.

Alcune battaglie sono più semplici, altre invece molto più ardue, ma non c'è dubbio che la larga maggioranza di questi scontri siano decisamente spettacolari e coinvolgenti al punto che è difficile dire con esattezza qual è la Boss Fight migliore in assoluto. Noi proviamo a citarvene tre tra le più memorabili:

Padre Gascoigne

Per la maggior parte dei giocatori si tratta di una delle primissime Boss Fight affrontate lungo il duro cammino attraverso Yharnam, ma lo scontro con Padre Gascoigne mette da subito in chiaro non solo quanto Bloodborne vuole fare sul serio per mettervi alle strette, ma anche come le sue battaglie principali sanno appassionare e tenere incollati allo schermo grazie ad un'esecuzione da manuale. Lo scontro con Gascoinge avviene all'interno di un cimitero e si suddivide in tre fasi: da un inizio in cui il nemico ancora non fa sul serio si passa ad una seconda parte in cui fa ricorso alle sue armi segrete per poi concludere con una mostruosa trasformazione che eleva ulteriormente l'epicità del combattimento. Senza dubbio un grande inizio per Bloodborne, destinato a lasciare sempre di più il segno con il passare delle ore.

Martire Logarius

Forse il boss opzione più spettacolare in assoluto. La battaglia con il Martire Logarius si svolge sulla cima innevata dei tetti del Castello dimenticato di Cainhurst e si inizia subito con la quarta ingranata: l'avversario fa un ampio uso di incantesimi arcani e lo spazio non così ampio in cui si svolge lo scontro lo rende più ostico ma anche più adrenalinico e coinvolgente, nel frattempo che un'evocativa musica di sottofondo dona ancora più solennità alla Boss Fight in corso. Le abilità di Logarius sono inoltre piuttosto imprevedibili e variegate, altri aspetti che rendono questo incontro uno dei più memorabili di Bloodborne.

Ludwig

Non solo uno dei boss più difficili di Bloodborne, ma anche uno dei più belli in assoluto dell'opera From Software. Ludwig viene nominato più volte nel corso del gioco principale, ma è soltanto nel DLC The Old Hunters che si fa direttamente la sua conoscenza, preparandosi ad uno dei combattimenti più ardui mai ideati dalla software house nipponica. Nella sua prima fase Ludwig è estremamente aggressivo ed attacca il giocatore letteralmente senza sosta con ogni risorsa a sua disposizione, ma è giunti alla seconda parte dello scontro che si inizia a fare sul serio, non appena impugna la sua spada. Ciò che ne viene fuori è una Boss Fight che toglie letteralmente il fiato non solo per la difficoltà ma anche per la sua esecuzione ludica e scenica: From Software si è davvero superata in quest'occasione.

Ma ci sono altri Boss che meritano sicuramente menzione, dunque diteci la vostra: quali ritenete siano i più belli in assoluto? E se avete ormai consumato il gioco in ogni salsa sconfiggendo ogni singolo boss che offre, questi 4 giochi simili a Bloodborne potrebbero fare al caso vostro per farvi passare la nostalgia e sperimentare così qualcosa di nuovo.