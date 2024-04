I migliori cabinati per divertirsi come in sala giochi: da Pac-Man a Street Fighter 2

Su Amazon trovate una grande selezione di cabinati arcade su licenza, di varie dimensioni, perfetti per l'utilizzo casalingo. Replicano in tutto e per tutto i coin-op dei bar e delle sale giochi e includono una vasta serie di giochi ufficiali precaricati come Pac-Man, Street Fighter 2, Time Crisis, Mortal Kombat e tanti altri.

NEOGEO Mini International Edition

COMPRALO SUBITOCelebre riproduzione in miniatura della console NEO GEO di SNK con mini cabinat dotato di schermo da 3.5 pollici. Ben 40 i giochi inclusi tra cui The King Of Fighters '98, Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X, Samurai Shodown V Special, Real Bout Fatal Fury, Shock Troopers, Mutation Nation, Fatal Fury Special e Ninja Master's.

Arcade1Up Street Fighter Legacy 14-in-1

VAI SUBITO ALL'OFFERTALa qualità 1UP in un super cabinato arcade con display da 17 pollici e una tonnellata di giochi tra cui Street Fighter II Turbo, Captain Commando, GIGA Wing, Saturday Night Slam Masters, Strider, Battle Circuit e The King of the Dragons.

Capcom Legacy Arcade

COMPRALO ORAUn cabinato arcade con i giochi leggendari di Capcom: misura 57,8cm x 48,3cm x 146,8cm e include giochi come Street Fighter, Street Fighter II The World Warrior, Street Fighter II Champion Edition, Street Fighter II Turbo, Super Street Fighter II The New Challengers, Super Street Fighter 2 Turbo, Darkstalkers, Strider, Commando, Final Fight, Ghosts 'n Goblins, 1944 The Loop Master.

Arcade1up PAC-MAN Deluxe Arcade Machine

COMPRA SU AMAZONUn cabinato completamente giallo, in onore di Pac-Man. Questo cabinet arcade Deluxe include oltre a Pac-Man anche altri giochi Namco tra cui Xevious e Rolling Thunder.

Arcade1Up Teenage Mutant Ninja Turtles Countercade

VAI SUBITO ALL'OFFERTADimensione ridotta per questo mini cabinato che include l'originale Teenage Mutant Ninja Turtles e TMNT Turtles in Time di Konami. Lo schermo è da 8 pollici, include anche un jack per le cuffie per giocare senza disturbare gli altri.

ARCADE1UP Marvel Vs. Capcom 2 Arcade Game

VAI SUBITO ALL'OFFERTAPronto a combattere? Questo cabinato include 8 giochi picchiaduro di Capcom: Marvel vs Capcom 2, Marvel vs Capcom, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes, X-Men Children of the ATOM, X-Men Mutant Apocalypse e Marvel Superheroes in War of the Gems.

Arcade1Up Mortal Kombat Midway Legacy 14-in-1

VAI SUBITO ALL'OFFERTAAltra offerta 1UP con cabinet a due postazioni con schermo 14 pollici e 14 giochi Midway come Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, Gauntlet, Defender e Paperboy.

