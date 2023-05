Le migliori colonne sonore dei giochi PS1 da WipEout a FIFA 99

L'arrivo della PlayStation nel 1994 (ma in generale, l'ampia diffusione del CD come supporto fisico per i giochi al posto delle cartucce) ha permesso all'industria dei videogiochi di crescere molto dal punto di vista audio, garantendo ai musicisti una maggior fedeltà sonora e una qualità musicale superiore rispetto al passato.

Abbiamo scelto cinque giochi usciti sulla prima PlayStation che si distinguono (anche) per una colonna sonora d'eccezione. Siete pronti? Ecco la nostra Top 5 dei giochi PS1 con le migliori musiche! Se l'argomento vi appassiona ecco anche tre giochi PS2 con una colonna sonora incredibile.

PaRappa The Rapper

E' uno dei giochi musicali di maggior successo di sempre, sicuramente uno dei più iconici. La prima PlayStation avrebbe ospitato numerosi rhythm game (pensiamo a Bust A Groove a alla serie Dance Dance di Konami) ma il cagnolino PaRappa resterà sempre nel cuore di una generazione. Il primo brano insegnato dal maestro cipolla resta indimenticabile (sì lo sappiamo che vi ricordate ancora il testo a memoria) e le canzoni successive non sono da meno.

GTA 2

Le colonne sonore sono un marchio di fabbrica della serie GTA sopratutto dal terzo capitolo in poi, tuttavia già GTA II provava nel suo piccolo a offrire una soundtrack di alto profilo, centrando pienamente l'obiettivo grazie alla presenza di artisti come Anna, Ez Rollers, Flytronix, Conor & Jay, Stikki Fingerz, Apostles Of Funk, Cow Tastes Good e Future Loop.

WipEout 2097

Sopratutto in Europa, la colonna sonora di WipEout 2097 pubblicata in CD e vinile riscosse un notevole successo tanto da debuttare ai primi posti della classifica inglese e restare in Top 10 per diversi mesi.

I brani di WipEout 2097 venivano suonati in molte discoteche del Regno Unito grazie all'ottima miscela di musica elettronica, house, techno e drum n bass con canzoni di artisti come Daftpunk, Prodigy e The Chemical Brothers.

Rollcage

Rollcage non ha riscosso un enorme successo ma la sua colonna sonora è rimasta impressa ai giocatori, una soundtrack che vedeva la presenza di star come Fatboy Slim e artisti emergenti come gli Ez Rollers, sopratutto questi ultimi guadagnarono una notevole visibilità internazionale proprio grazie a Rollcage.

FIFA 99

E chi se la dimentica la colonna sonora di FIFA 99? Anche qui troviamo Fatboy Slim ma anche canzoni di musicisti come Marvin Beaver, Gearwhore e Lionrock. Ma è stato sopratutto Fatboy Slim a rendere epica la soundtrack di uno dei giochi di FIFA più popolari in assoluto.