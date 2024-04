Migliori controller PS5: alternative al DualSense per chi vuole giocare da vero pro player

Siete stanchi di utilizzare il DualSense per giocare su PlayStation 5? Ecco allora alcune alternative al controller della console Sony che offrono funzionalità aggiuntive ed un design diverso per accontentare anche i videogiocatori più esigenti.

DualSense Edge

COMPRALO SU AMAZONLa migliore alternativa al DualSense di PlayStation 5 è senza dubbio il DualSense Edge, la versione 'pro' del controller della console di ultima generazione targata Sony. Si tratta di un dispositivo dotato di numerosi tasti aggiuntivi che possono essere personalizzati e che gode di un menu dedicato su PS5 attraverso il quale è possibile personalizzare la zona morta degli analogici e tante altre impostazioni. Altra peculiarità del DualSense Edge consiste nella possibilità di rimuovere agilmente gli stick, così da sostituirli in pochi istanti in caso di rottura.

PDP Victrix Pro BFG

COMPRALO SUBITOUn altro controller compatibile con PS5, PS4 e PC è il PDP Victrix Pro BFG. Si tratta di un pad che non solo vanta gli immancabili tasti configurabili sul lato posteriore, ma anche moduli personalizzabili. La parte frontale del pad consente di inserire veri e propri moduli (alcuni dei quali venduti separatamente), attraverso i quali è possibile decidere la posizione dell'analogico sinistro oppure rimuovere lo stick destro per trasformare la periferica in un fightpad (il controller per picchiaduro).

Razer Wolverine V2 Pro

VAI ALL'OFFERTAAnche Razer ha realizzato il suo controller compatibile con PC e PlayStation 5 , ossia il Razer Wolverine V2 Pro. Con il posizionamento dello stick analogico sinistro in stile Xbox (quindi asimmetrico rispetto a quello destro), questo controller propone una ricca serie di tasti aggiuntivi sul dorso e sulla parte posteriore, oltre ad un d-pad con micro-switch a 8 vie. Altra peculiarità di questo pad risiede nei pulsanti azione mecha-tattili Razer, che ricordano quelli di un mouse e permettono di rilevare la pressione ad una velocità maggiore rispetto ai controller tradizionali. Come ogni dispositivo Razer che si rispetti, inoltre, lungo le impugnature troviamo led RGB personalizzabili tramite il software Chroma.

Nacon Revolution 5 Pro

COMPRALO ORA Chi non vuole problemi di drifting (a tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come risolvere il drifting del controller di PlayStation 5), dovrebbe puntare al Nacon Revolution 5 Pro, le cui levette posizionate in maniera asimmetrica sfruttano la tecnologia a effetto Hall, quindi godono di una longevità superiore rispetto a quella del tradizionale DualSense. Il pad Nacon offre anche un sistema per ridurre la corsa dei grilletti, la possibilità di modificare il peso del dispositivo tramite 3 set di pesi e un kit per personalizzare la parte superiore delle levette in base al tipo di gioco.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!