Quali sono le migliori demo PS5 gratis da scaricare?

Demo, gioia e delizia per i giocatori. Oggi purtroppo le versioni demo dei giochi sono sempre meno e su PlayStation in particolare le versioni di prova estese vengono riservate (quasi) solo agli abbonati PlayStation Plus Premium. Ma ci sono ancora sviluppatori e publisher che rendono disponibili demo gratis per tutti: ecco le migliori demo per PS5!

Iniziamo con la demo gratis di Ghost Trick Detective Fantasma di Capcom, avventura uscita originariamente su console portatili Nintendo e ora riproposta in versione rimasterizzata su PS4 (compatibile con PS5). Una bella occasione per provare con mano questa avventura sovrannaturale.

Continuiamo con la demo di Final Fantasy 16 per PS5, questa permette di giocare le prime ore del prologo con la possibilità di trasferire i salvataggi nel gioco completo. Una demo perfetta se siete ancora in dubbio sulle qualità del gioco Square Enix. E per restare in casa Square Enix, che ne dite della demo PS5 di Live A Live? Uscito nel 1994 su Super Nintendo, questo JRPG in Pixel Art include otto diverse storie scritte da altrettanti celebri mangaka, la demo permette di provarne due in versione completa. E non perdetevi la demo prologo di Octopath Traveler 2 se siete amanti del genere.

Estremamente interessante anche la demo di Lies of P, il Soulslike ispirato a Bloodborne e Pinocchio, sicuramente uno dei giochi più interessanti tra quelli in uscita nei prossimi mesi. La demo offre un piccolo assaggio del combat system, delle meccaniche di gioco e delle ambientazioni.

Se siete appassionati di picchiaduro vi consigliamo le demo di Street Fighter 6, The King of Fighters XV e Breakers Collection. Sicuramente interessanti anche la versione demo di Like A Dragon Ishin e la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake. Infine vi consigliamo di scaricare subito la demo di One Piece Odyssey.

Quali sono le vostre demo preferite per PS5? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!