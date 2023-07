Le migliori esclusive PS4 e PS5 in offerta per l'estate

Continuano i saldi estivi su PlayStation Store e noi siamo andati alla scoperta delle migliori esclusive PS4 e PS5 in offerta per l'estate. Da Ratchet & Clank Rift Apart a The Last of Us Parte 2, ecco i nostri consigli per gli acquisti, per divertirsi... risparmiando.

Partiamo con The Last of Us Parte 2 a 19.99 euro, The Last of Us Parte 1 a 59.99 euro, Horizon Forbidden West a 49.59 euro, Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 a 39.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include anche l'espansione The Frozen Wilds) a 9.99 euro e Bloodborne a 9,99 euro.

God of War III Remastered costa 9.99 euro, così come Uncharted The Nathan Drake Collection, raccolta che include le versioni rimasterizzate di Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake. Quel piccolo capolavoro di Gravity Rush 2 è in sconto a 15.99 euro e in chiusura vi segnaliamo anche Forspoken di Square Enix a 39,99 euro.

Volete spendere meno? Nessun problema, su Everyeye.it trovate una selezione di giochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di 15 euro e i migliori giochi per le console PlayStation in sconto a meno di 10 euro. Ancora troppo? State tranquilli, abbiamo anche giochi PS4 e PS5 a meno di 2.50 euro e in questa fascia di prezzo non ci sono solo indie, anzi... trovate anche quel capolavoro di XCOM 2!

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!