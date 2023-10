Migliori esclusive PS4 e PS5 a prezzo sorprendente con le nuove offerte

Su PlayStation Store in questi primi giorni di ottobre troviamo una vasta selezione delle migliori esclusive PS4 e PS5 in offerta ad un prezzo sorprendente, ancora per pochi giorni potete approfittare di questi sconti per arricchire la vostra ludoteca, risparmiando.

Ad esempio Bloodborne Game of the Year Edition costa 17.49 euro, ottimo prezzo per il pacchetto che include il gioco completo e il DLC The Old Hunters. Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco completo e l'espansione The Frozen Wilds) è in super sconto a 9.99 euro e vi segnaliamo anche Death Stranding Director's Cut a 19,99 euro.

Uncharted The Nathan Drake Collection costa 9.99 euro (include Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake) mentre Detroit Become Human Deluxe Edition è in sconto a 19.99 euro, super prezzo anche per il bundle Heavy Rain e Beyond Due Anime a 15,99 euro e infine vi segnaliamo inFamous First Light in promozione a 7,49 euro.

Sorprendente il prezzo di alcune offerte, sicuramente interessanti i bundle Horizon Zero Dawn Complete Edition e Bloodborne Game of the Year Edition, da non sottovalutare anche Uncharted The Nathan Drake Collection con tre giochi al prezzo di (quasi) uno.

Volete spendere meno? Allora ecco una selezione di giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 4 euro.