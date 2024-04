Migliori esclusive PS5 in offerta: compratele ora prima che sia troppo tardi!

Siete in cerca di esclusive PlayStation 5 al giusto prezzo? Allora su Amazon trovate quello che fa per voi, con una selezione di titoli disponibili solo su PS5 ora in sconto al miglior prezzo, solamente per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Marvel's Spider-Man 2

VAI SUBITO ALL'OFFERTAUno dei giochi simbolo di PS5 è in sconto, l'ultima avventura di Peter Parker e Miles Morales piacerà agli amanti dell'Uomo Ragno e a tutti gli appassionati di videogiochi di azione e avventura a tema supereroi.

Demon's Souls

VAI SUBITO ALL'OFFERTAIl remake di un classico, il gioco che ha di fatto creato da solo un intero genere, quello dei Souls, oggi amatissimo dal pubblico. Tecnicamente superbo, Demon's Souls Remake è un capolavoro ora disponibile in sconto.

Final Fantasy 16

VAI SUBITO ALL'OFFERTAL'ultima fantasia finale di Square Enix è un gioco d'azione con elementi RPG ambientato in un mondo medieval fantasy di grande impatto. Costa meno di 40 euro in super sconto, se amate la serie di Final Fantasy non dovete perderlo.

The Last of Us Parte 2 Remastered

VAI SUBITO ALL'OFFERTADopo aver riscosso un grande successo di pubblico e critica su PS4, The Last of Us Parte 2 Remastered è tornato su PlayStation 5 con un comparto tecnico migliorato e nuovi contenuti, come la modalità Roguelike Senza Ritorno, livelli perduti e un nuovo commento del cast artistico e del game director.

