Le migliori esclusive Sony abbandonate che devono tornare per forza su PS5

In quasi trent'anni di carriera, PlayStation ha sfornato numerose IP: tantissime sono celebri ancora oggi mentre altre sono state dimenticate o messe da parte (temporaneamente?) per lasciare spazio sul mercato ad altri franchise. Ecco le esclusive Sony ferme da anni che vorremmo rivedere assolutamente su PlayStation 5.

Uncharted

MediEvil

Twisted Metal e MotorStorm

Syphon Filter

D'accordo, Uncharted non è una IP abbandonata. Uncharted 4 Fine di un Ladro è uscito nel 2016, Uncharted L'Eredità Perduta nel 2017 mentre nel 2022 Sony ha pubblicato Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5 e PC.Tutto bene, ma che fine ha fatto Uncharted 5? Secondo numerosi rumor, Naughty Dog starebbe lavorando ad, in passato si è parlato anche di spin-off con protagonista Sully o la figlia di Nathan Drake ma queste idee sembrano essere state abbandonate e il destino di Uncharted è ancora incerto...: la remaster del primo MediEvil sembra aver venduto pochissimo (si parlava di circa 400.000 copie) e i piani per la riedizione di MediEvil 2 sarebbero stati cancellati da tempo. Ma in cuor nostro continuiamo a sperare in un reboot..Li accorpiamo, anche se non hanno molto in comune. Twisted Metal potrebbe tornare su PlayStation 5, magari in occasione dell'arrivo della serie TV , anche se ilpotrebbe aver convinto Sony a cambiare idea riguardo il bisogno di un gioco del genere nel catalogo PS5.e un ritorno sembra improbabile, considerando anche che Evolution Studios è stato chiuso da anni (l'ultimo progetto dello studio è stato il poco fortunato Driveclub) e che l'erede spirituale di MotorStorm, Onrush di Codemasters sempre sviluppato da Evolution, si è rivelato a sua volta un flop.

I vecchi giochi di Syphon Filter stanno arrivando su PlayStation Plus Premium ma non basta. In molti chiedono a gran voce il ritorno di Gabe Logan e Sony Bend si è più volte candidata per lo sviluppo di un nuovo gioco della serie, apparentemente senza risultati. Forse oggi Syphon Filter avrebbe bisogno di essere svecchiato sul fronte del gameplay, ma con l'idea giusta potrebbe funzionare alla grande.

Ape Escape

Gli sparatutto: Killzone, Socom, Resistance

Altro classico scomparso dai radar da molti anni, nato com platform 3D nel 1999, nel tempo la serie è diventata unaben lontani dallo spirito dell'originale. L'ultimo gioco di Ape Escape è uscito nel 2010 su PS3 come gioco di lancio dei controller Move, da allora le scimmiette di Sony sono sparite... torneranno? Mai dire mai, anche se sembrano esserci poche speranze.Fino alla prima metà degli anni '10 Sony aveva dalla sua un parco di sparatutto in prima persona di pregevole fattura: ci riferiamo a proprietà intellettuali come(vogliamo citare anche l'esperimento MAG?) ad oggi però questi franchise non sono più attivi da molti anni, nonostante i giocatori chiedano a gran voce il ritorno di Resistance e (sopratutto) Killzone.Un vero peccato, perchè si tratta di IP con un grande potenziale ma è pur vero che negli ultimi anni il genere degli sparatutto in soggettiva ha visto ridurre la sua quota di mercato a favore degli action adventure in terza persona.