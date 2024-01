Le migliori esclusive Sony per PS4 che vorremmo rivedere su PS5 e PC: sì, anche Bloodborne

Sony sembra averci preso gusto con le remaster dei giochi PS4: dopo The Last of Us Parte II Remastered anche Until Dawn potrebbe arrivare su PS5 e PC. Ma ci sono tanti altri titoli esclusivi che meriterebbero una seconda vita: ecco la nostra Top 5!

Poco da fare, quello diè tra tutti il nome più ovvio e desiderato in assoluto dagli appassionati, che fremono dalla voglia di tornare aed esplorarla attraverso una versione aggiornata tecnicamente con tanto di 60fps.Da molto tempo si susseguono rumor sulla possibile esistenza o meno di Bloodborne Remastered , ma finora l'acclamata opera dicontinua ad essere confinata sui lidi PS4. Arriverà mai il giorno dell'esordio su PS5 e PC?Al momento della sua uscita nel 2017venne accolto con entusiasmo da critica e pubblico, che lo hanno considerato un miglioramento del già apprezzato capostipite pubblicato originariamente sunel 2012.Il gioco resta tuttavia uno dei meno conosciuti del panorama esclusive PS4, con la serie mai più ripresa dopo l'uscita del secondo episodio. La chiusura nel 2021 del suo sviluppatore,, non facilita il ritorno del brand, ma nulla vieta a Sony di affidare un'eventuale edizione rimasterizzata a un altro team dando così nuova linfa vitale a una serie divenuta di culto tra gli appassionatiDa quanto tempo non vediamo in azione la serie di? L'ultimo episodio principale,, risale al 2014, lo stesso anno in cui venne pubblicata anche l'espansione stand-aloneDa quel momentonon ha più ripreso il brand concentrando i suoi sforzi su. Una Remastered odierna comprensiva magari di Second Son e First Light potrebbe essere una buona idea per riportare in auge un brand che nel corso del tempo si è ritagliato il proprio spazio tra le preferenze dei giocatori.Concepito come un remake espanso dell'originalesi dimostrò una riuscitissima reinterpretazione dell'opera vista originariamente su PS Vita, adattandola alla perfezione alle capacità di PS4 ed arricchendola con diverse nuove sfide e contenuti che hanno reso questa versione imperdibile non solo per i neofiti ma anche per i fan della prima ora.Un ritorno di Tearaway Avventure di Carta su PS5 ed eventualmente PC tramite Remastered sarebbe un'occasione d'oro per riscoprire questo Platform assai creativo.Rispetto agli altri nomi citati,non ha goduto di grande riscontro da parte della critica internazionale: l'opera dipubblicata su PS4 all'inizio del 2015 venne accolta tiepidamente per via della sua scarsa longevità e per un ritmo altalenante.Sony non ha mai più ripreso in mano il brand e sembra davvero difficile che possa tornare anche tramite un'edizione rimasterizzata dell'unico gioco fin qui pubblicato, tuttavia nel corso del tempo The Order 1886 è riuscito comunque a conquistare i cuori di uno zoccolo duro di fan che sarebbe ben lieto di rivivere nuovamente l'avventura di. Chissà però se il loro desiderio verrà mai esaudito.