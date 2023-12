I migliori GDR del 2023: Baldur's Gate 3 domina, ma gli altri non scherzano

Come abbiamo visto nella Top 5 dei migliori racing game del 2023, quest'anno agli appassionati di videogiochi di corse non è andata affatto male. Bisogna ammettere, tuttavia, che ai fan dei giochi di ruolo è andata anche meglio, visto e considerato l'elevata caratura dei GDR lanciati negli ultimi 12 mesi. Ecco quali sono i migliori 5!

5. Final Fantasy 16 - Metascore 87/100

In quinta posizione si affaccia Final Fantasy 16, capitolo principale della storica saga di Square Enix lanciato in esclusiva su PlayStation 5 la scorsa estate. Prodotto da Naoki Yoshida e dallo stesso team che ha salvato Final Fantasy 14, ha sovvertito i canoni della serie. Contrariamente agli episodi numerati, Final Fantasy 16 propone infatti un sistema di combattimento maggiormente votato all'action, peraltro inserito in un contesto di una progressione più inquadrata del solito. La critica ha apprezzato, i videogiocatori ne stanno ancora discutendo, fatto sta che ci troviamo dinanzi ad un Final Fantasy unico nel suo genere che nel bene o nel male farà la storia. Per approfondire, ecco la recensione di Final Fantasy 16 per PS5.

4. Sea of Stars - Metascore 87/100

A pari punteggio con Final Fantasy 16, ma leggermente sopra stando alla classifica annuale di Metacritic, c'è la sorpresa Sea of Stars, una produzione piccola nel budget ma grande nell'anima realizzata da Sabotage, studio che si era già distinto con The Messenger. Ispirandosi ai videogiochi di ruolo classici, Sea of Stars non ha avuto paura di mettere in campo diverse idee innovative mediante le quali si è affacciato efficacemente nella modernità. Tra gli aspetti più apprezzati figura inoltre un comparto audiovisivo di assoluto pregio. Il debutto immediato nei servizi Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra ha contribuito a farlo conoscere ad un pubblico molto vasto, peccato solo per l'assenza dei sottotitoli italiani.

3. Asgard's Wrath 2 - Metascore 94/100

Forse non ve lo aspettavate, ma grazie a un Meta Score di 94 il gradino più basso del podio viene comodamente conquistato dalla sorpresa di questo fine 2023, Asgard's Wrath 2, un gioco di ruolo d'azione in Realtà Virtuale pubblicato appena due giorni fa su Meta Quest. Chi ha già avuto modo di recensirlo parla di una storia appassionante, un sistema di combattimento ben strutturato e di un appagante sistema di ricompense GDR. In pratica tutto ciò che si può desiderare da un gioco di questo genere, però in VR!

1. Baldur's Gate 3 - Metascore 96/100

In cima alla classifica c'è l'altro capolavoro dell'anno, Baldur's Gate 3 di Larian Studios, vincitore del premio Game of the Year ai Game Awards 2023, nonché nuovo punto di riferimento assoluto del genere. Senza troppi giri di parole possiamo dire che Baldur's Gate 3 è una produzione mastodontica, un vero e proprio gioiello di design stratificato nel gameplay e profondo nella narrazione, che ha settato nuovi standard con i quali il resto dell'industria dovrà necessariamente confrontarsi negli anni a seguire.

È interessante notare che Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono anche i miglior giochi dell'anno in assoluto, dunque oltre a primeggiare nel genere GDR, dominano anche su tutto il resto della produzione annuale.

Menzioni speciali

Non li abbiamo inclusi nella classifica perché non sono dei giochi standalone, ma quest'anno gli appassionati di GDR si sono beccati anche Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (Metascore 89/100), espansione di Cyberpunk 2077 che ha espanso efficacemente l'universo sci-fi della saga evitando al contempo di commettere gli stessi errori del gioco base, e Un Futuro Riconquistato (Metascore 92/100), Vol. 4 del Pass Espansione di Xenoblade Chronicles 3, che funge da solido ponte tra le storie di tutti e tre i capitoli della serie.