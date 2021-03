Quali sono i migliori GDR per PS5 e PS4? Gli imperdibili da The Witcher a Final Fantasy

Che siano a turni o di stampo Action, i giochi di ruolo continuano ad essere ancora oggi uno dei generi più popolari e amati del pubblico, grazie a una produzione costante da parte di team sia occidentali che orientali. Sui sistemi Sony trovano spazio vari esponenti degni di nota, alcuni capaci anche di ergersi a capolavori della categoria.

Consapevoli appunto del loro abbondante numero, quali sono i migliori disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 5? Ecco una lista di alcuni titoli che non dovreste lasciarvi sfuggire. Su PS5 sono ancora pochi, ma grazie alla retrocompatibilità con tutti i giochi PS4 anche sulla console next-gen di Sony è possibile godersi grandi avventure e storie memorabili.

BLOODBORNE

Uscito nel 2015, Bloodborne è stato una delle prime, importanti esclusive PS4. Dai creatori dell’acclamata serie Dark Souls, il titolo From Software si impone tra i migliori Soulslike finora arrivati sul mercato, stregando ancora una volta grazie ad atmosfere da pelle d’oca e una giocabilità che sa premiare il talento e la pazienza dei giocatori più abili, disposti a non arretrare mai nemmeno davanti alla minaccia più pericolosa. Chissà se e quando vedremo un secondo capitolo su PS5, atteso con impazienza dai fan. La recensione di Bloodborne per approfondire.

DIVINITY ORIGINAL SIN II

Se amate cari, vecchi RPG con visual isometrica degli anni ’90, Divinity Original Sin II è la scelta perfetta per voi. Il titolo Larian offre un’interazione ambientale fuori parametro e un sistema di combattimento profondo ed articolato che saprà stimolare il tatticismo e il talento dell’utente. Le sue meccaniche rigide potrebbero non renderlo magari adatto ad ogni fascia di giocatori, ma la cura maniacale con la quale è stato realizzato lo spingono fino alla vetta del suo genere di appartenenza. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Divinity Original Sin 2.

DRAGON QUEST XI ECHI DI UN'ERA PERDUTA

La serie che ha posto le basi dei JRPG raggiunge uno dei suoi punti più alti con l’undicesimo capitolo. L’impostazione classica del gameplay farà subito sentire a casa gli amanti del genere, nel frattempo che esplorano un mondo incantevole combattendo orde di creature ostili a suon di magie e fendenti di spada. L’opera di Square Enix è stata ulteriormente perfezionata grazie all’arrivo di Dragon Quest XI S che aggiunge un vasto quantitativo di contenuti inediti, rendendo ancora più memorabile il viaggio del nostro eroe.

FINAL FANTASY VII REMAKE

Atteso, desiderato, invocato per anni, la prima parte del remake di Final Fantasy VII è finalmente divenuta realtà, spingendo il gioco originale a sperimentare strade completamente inedite. Oltre ad offrire una reinterpretazione della vicenda originale con maggiori approfondimenti sui personaggi, il titolo Square Enix si distingue per un eccezionale sistema di combattimento che mescola sapientemente il vecchio ATB con un’impostazione Action più moderna. La versione next-gen sta per arrivare: Final Fantasy VII Remake Intergrade esce su PS5 il 10 giugno.

HORIZON ZERO DAWN

Dopo anni di Killzone, Guerrilla Games sperimenta qualcosa di nuovo cimentandosi nel mondo degli Action RPG Open World. Il risultato è un progetto interessante che rientra tra le esclusive consigliate per le console Sony. Un evocativo mondo post-apocalittico e una protagonista, Aloy, capace di bucare lo schermo sono alcuni degli ingredienti di una formula vincente che si spera di vedere ulteriormente migliorata con il prossimo capitolo, Horizon Forbidden West in arrivo su PS5 e PS4 nel prossimo futuro.

NIER AUTOMATA

Dalla mente del visionario Yoko Taro arriva Nier Automata, seguito del titolo di culto Nier che ha lasciato il segno grazie non solo a una narrativa e caratterizzazione dei personaggi convincenti, ma soprattutto per un gameplay che al suo interno mescolava meccaniche prese da vari generi, riuscendo così a trasformarlo in un Action RPG a suo modo unico. Il tutto senza dimenticare un’elevata rigiocabilità grazie alla presenza di vari finali, rendendo consigliato fare più run per avere un quadro perfettamente chiaro di tutta la vicenda. Per saperne di più ecco la recensione di NieR Automata.

PERSONA 5

Atlus colpisce ancora riportando in grande spolvero su PS4 la serie di Persona, che si è subito imposta al vertice della categoria grazie a un quinto capitolo esplosivo sia in termini di meccaniche che di contenuti, richiedendo oltre un centinaio di ore per essere approfondito in ogni sua componente. Nel 2020 arriva inoltre l’edizione ampliata, Persona 5 Royal, con contenuti inediti e, finalmente, la presenza dei sottotitoli in italiano. Non ci sono più scuse per non dargli una chance.

PILLARS OF ETERNITY

Proprio come Divinity Original Sin II, anche Pillars of Eternity riporta in auge i vecchi RPG isometrici con una produzione degna del massimo rispetto. Rispetto al titolo Larian, la creatura di Obsidian risulta più accessibile anche per chi è meno pratico del genere, grazie anche a un’ampia personalizzazione del livello di difficoltà. Una grande longevità, l’ottima varietà degli incarichi e un sistema di combattimento ben elaborato lo rendono un acquisto da non perdere, merito anche di una pregevole conversione da PC.

THE WITCHER 3 WILD HUNT

Non solo uno dei più grandi RPG su PS4, ma anche una delle opera più significative di tutta l’ultima generazione. The Witcher 3: Wild Hunt segna la fine (momentanea?) delle avventure dello strigo Geralt di Rivia, pronto ad esplorare un mondo immenso e ricco di sorprese. Oltre a una trama memorabile e una scrittura dei dialoghi da manuale, il capolavoro di CD Projekt RED stupisce per la cura maniacale in ogni particolare, al punto che anche la sottotrama apparentemente più insignificante ha un suo perché. Davvero imperdibile, specie nell'edizione completa Game of the Year.