Quali sono i migliori giocatori di FIFA 23? Top 10 dei calciatori con overall più alto

Quali sono i migliori calciatori di FIFA 23? La Top 10 dei giocatori con l'overall più alto vede Lionel Messi al primo posto seguito da Robert Lewandowski e Kylian Mbappé. Ma la classifica riserva altre sorprese nelle prime dieci posizioni.

Da segnalare anche Karim Benzema al quarto posto e Kevin De Bruyne in quinta posizione, a metà classifica troviamo Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah mentre la Top 10 si chiude con Manuel Neuer, Virgil van Dijk e Thibaut Courtois.

FIFA 23 Top 10 migliori calciatori

Lionel Messi Paris Saint-Germain 91 (-2) Robert Lewandowski FC Barcelona 91 (-1) Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 91 (0) Karim Benzema Real Madrid 91 (+2) Kevin De Bruyne Manchester City 91 (0) Cristiano Ronaldo Manchester United 90 (-1) Mohamed Salah Liverpool FC 90 (+1) Manuel Neuer Bayern Munich 90 (0) Virgil van Dijk Liverpool FC 90 (+1) Thibaut Courtois Real Madrid 90 (+1)

Su Everyeye.it trovate anche la classifica dei migliori giocatori della Serie A in FIFA 23 e i migliori calciatori della Premiere League in FIFA 23 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch, in quest'ultimo caso in versione Legacy Edition con rose e licenze aggiornate ma senza migliorie tecniche di alcun tipo rispetto alla precedente edizione uscita sulla console ibrida della casa di Kyoto.