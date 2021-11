I migliori giocattoli degli Avengers in offerta con il Black Friday di Amazon

Se siete appassionati del mondo e dei super eroi degli Avengers, oggi è il giorno giusto per acquistare i migliori giocattoli a loro dedicati ad un prezzo scontato, vediamo assieme quali sono i migliori articoli a tema in offerta con il Black Friday di Amazon.

L'action figure da 30cm di Iron Man con Blaster Titan Hero è in offerta a soli 21,99 euro, carica e ricarica il proiettile all'interno del lanciacolpi Blast Gear (incluso), collega il lanciacolpi alla figure di Iron Man e apri il fuoco premendo un pulsante.



Il Guanto dell'Infinito di Marvel Avengers: Endgame è acquistabile a 21,99 euro, dotato di effetti luminosi e sonori ispirati al film Avengers: Endgame, premendo il pulsante centrale è possibile illuminare una gemma dell'infinito o attivare un effetto sonoro.



Il gioco di carte Asmodee - Marvel Champions, dal prezzo di listino di 59,90 euro passa a 47,92 euro a questo link, un Living Card Game cooperativo di super eroi: i giocatori vestono i panni dei personaggi Marvel nel tentativo di fermare i più famigerati criminali in procinto di mettere in atto le loro trame più insidiose.



Ravensburger - Marvel Villainous, gioco di strategia da 2 a 4 giocatori, un gioco da tavolo in versione italiana, ogni giocatore assume il ruolo di uno dei cinque cattivi Marvel: Thanos, Hela, Ultron, Taskmaster o Killmonger, ogni cattivo ha una propria guida, che sarà utile ai giocatori per costruire una strategia vincente al fine raggiungere l'obbiettivo, acquistabile a 37,49 euro con lo sconto del 25% dal prezzo di listino, un ottimo regalo per gli appassionati Marvel che vogliono rivivere le scene dei grandi classici.