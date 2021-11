Migliori giochi del 201: quali sono i candidati al premio GOTY Game of the Year?

Come da tradizione a dicembre si terranno i The Game Awards 2021, gli oscar del videogioco che premieranno i migliori titoli usciti nel corso dell'anno che sta per terminare. Ma quali sono i giochi candidati al premio Game of the Year?

La battaglia per il premio di miglior videogioco del 2021 sembra essere piuttosto accesa e vede sfidarsi Deathloop di Arkane, It Takes Two di Josef Fares (vecchia conoscenza dei The Game Awards), Metroid Dread per Nintendo Switch, Psychonauts 2 di Tim Schafer, Resident Evil Village e Ratchet & Clank Rift Apart di Insomniac Games.

GOTY: miglior gioco 2021

Deathloop di Arkane Studios

It Takes Two di Hazelight

Metroid Dread di Nintendo

Psychonauts 2 di Double Fine Productions

Ratchet & Clank Rift Apart di Insomniac Games

Resident Evil Village di Capcom

A competere per il Game of the Year mancano alcuni titoli di grande successo e in particolare l'esclusione di Forza Horizon 5 ha generato molte polemiche e lo stesso vale per giochi come Returnal, esclusiva PlayStation accolta positivamente da pubblico e critica e che ha portato il team di Housemarque ad essere acquisito da PlayStation Studios proprio dopo il lancio del gioco.

Scopriremo quale sarà il miglior gioco dell'anno 2021 ai The Game Awards in programma nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre alle 02:00 del mattino ora italiana.