Migliori Giochi 2018: qual è stata la sorpresa dell'anno?

Sono stati dodici mesi intensi, quelli del 2018, sotto il profilo videoludico. Con il nuovo anno ormai alle porte, vi chiediamo: qual è stato il gioco più sorprendente degli ultimi 365 giorni...

Sono passati pochi giorni dai Game Awards 2018, occasione in cui sono stati premiati i migliori giochi dell'anno nelle varie categorie proposte all'evento. L'ambita palma del GOTY è andata a God of War, la nuova avventura di Kratos e Atreus realizzata da Sony Santa Monica, ma in lizza per il premio c'erano anche altri titoli di alta caratura e grandi blockbuster come Red Dead Redemption 2, Celeste, Marvel's Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey e Monster Hunter World. Tutto questo senza dimenticare le produzioni indipendenti del calibro di Dead Cells, Return of the Obra Dinn e Into the Breach, i titoli VR come Astro Bot Rescue Mission e Firewall Zero Hour, o i giochi multiplayer di maggior successo come Fortnite e Overwatch che continuano a macinare numeri impressionanti.

A questo punto la parola passa ai nostri lettori: secondo voi qual è stata la miglior sorpresa videoludica del 2018? Vi chiediamo di esprimere la vostra preferenza con un commento, pubblicando la vostra risposta nei commenti qui sotto oppure nel post Facebook che trovate sulla pagina di Francesco Fossetti e ricordate che se il vostro commento è interessante e approfondito potrebbe finire nell'articolo che pubblicheremo presto su Everyeye. E non dimenticatevi di votare per gli Everyeye Awards 2018 per eleggere i migliori giochi dell'anno secondo la community di Everyeye.it, avete tempo fino al 31 dicembre! Aspettiamo i vostri pareri!